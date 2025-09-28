Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο άνδρες, πατέρας και γιος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον τραυματισμό δύο νεαρών στα Καπαριανά της Μεσαράς Ηρακλείου, το απόγευμα της Πέμπτης (25/9), σε διαμάχη που σχετίζεται με κτηματικές διαφορές.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι φερόμενοι ως δράστες εμφανίστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού μετά τη λήξη της προθεσμίας του αυτοφώρου, ενώ αναζητούνταν τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσαν ότι δέχθηκαν πρώτοι επίθεση από τα θύματα. Αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι δύο νεαροί βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι έξω από τα Καπαριανά. Μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ο ένας με μαχαιριές στο θώρακα και ο δεύτερος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και έντονη αιμορραγία. Ακολούθησε αγώνας δρόμου από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου ήδη είχε σημάνει συναγερμός.