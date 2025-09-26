Σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου τα δύο αδέρφια, ηλικίας 32 και 29 ετών, που βρέθηκαν thn Πέμπτη (25/9) μαχαιρωμένα στη Μεσαρά Ηρακλείου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ΕΡΤ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο θυμάτων, δράστες φέρονται να είναι μέλη άλλης οικογένειας, πατέρας και γιος, οι οποίοι αναζητούνται.

Οι δύο οικογένειες που ζουν σε ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη, έχουν εδώ και χρόνια αντιπαράθεση για κτηματικές διαφορές, οι οποίες φαίνεται ότι οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Η κατάσταση της υγείας των αδελφών

Ο 32χρονος έχει τραυματιστεί στον θώρακα, ενώ ο 29χρονος έχει τραύματα στα χέρια και φέρεται να είχε χάσει αρκετό αίμα. Τα δύο αδέρφια ενημέρωσαν συγγενικά τους πρόσωπα για το συμβάν και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο, οι γιατροί εκεί έκριναν πως έπρεπε άμεσα να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.