Σοβαρό επεισόδιο το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στα Καπαριανά Μεσαράς στην Κρήτη, όταν δύο αδέλφια, ηλικίας 29 και 32 ετών, δέχθηκαν άγρια επίθεση με μαχαίρια από μέλη άλλης οικογένειας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν αιμόφυρτοι σε αγροτική περιοχή από διερχόμενους συγγενείς τρίτης οικογένειας, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Σύμφωνα με το neakriti, ο 32χρονος φέρει τραύμα στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του έχει πολλαπλά χτυπήματα στα χέρια και έχει χάσει σημαντική ποσότητα αίματος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η κατάστασή τους κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επείγουσα διακομιδή τους στο ΠαΓΝΗ.