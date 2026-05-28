Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς ανακοίνωσαν στις 28 Μαΐου σειρά ταξιδιωτικών περιορισμών για όσους φτάνουν από περιοχές της Αφρικής που πλήττονται από την επιδημία του Έμπολα. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία των πολιτών και των επισκεπτών εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

«Η υγεία και η ασφάλεια κάθε προσώπου παραμένει κορυφαία προτεραιότητά μας, καθώς υποδεχόμαστε όλον τον κόσμο στη Βόρεια Αμερική», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση, χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα μέτρα.

Ανησυχία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε επισημάνει στις 17 Μαΐου ότι η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ενδέχεται να εξαπλωθεί σε γειτονικές χώρες. Πολλές κυβερνήσεις έσπευσαν να λάβουν προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν την είσοδο σε μη Αμερικανούς πολίτες που ταξίδεψαν πρόσφατα στη ΛΔ Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν. Την Παρασκευή η απαγόρευση επεκτάθηκε και σε κατόχους «πράσινης κάρτας» που βρέθηκαν στις ίδιες χώρες τις προηγούμενες 21 ημέρες.

Αντίστοιχα μέτρα σε Καναδά και Μεξικό

Από την Τετάρτη, ο Καναδάς απαγορεύει την είσοδο για 90 ημέρες σε πρόσωπα που κατοικούν στις τρεις αφρικανικές χώρες. Οι Καναδοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν ταξιδέψει εκεί και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα τίθενται σε καραντίνα 21 ημερών, αρχής γενομένης από τις 30 Μαρτίου.

Το Μεξικό, από την πλευρά του, επιβάλλει επίσης καραντίνα 21 ημερών σε όσους φτάνουν αεροπορικώς από τις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύει τα μέτρα στα αεροδρόμια και καλεί τους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στη ΛΔ του Κονγκό.

«Σύντομα» διαθέσιμο εμβόλιο

Ένα εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, που ευθύνεται για την επιδημία στη ΛΔ του Κονγκό, αναμένεται να είναι διαθέσιμο εντός του έτους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υγειονομικής υπηρεσίας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

Μέχρι σήμερα, λόγω της έλλειψης εμβολίου και αποτελεσματικής θεραπείας, τα μέτρα επικεντρώνονται στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και στον ταχύ εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων.

«Για αυτό που είμαστε βέβαιοι είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, η Africa CDC θα διασφαλίσει ότι θα διαθέτουμε εμβόλια και θεραπεία για το Μπουντιμπούγκιο», δήλωσε ο Ζαν Κασέγια, επικεφαλής της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους.