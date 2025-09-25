Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές της Κρήτης για τον εντοπισμό των δραστών της αιματηρής επίθεσης σε βάρος δύο αδελφών 29 και 32 ετών στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι δράστες οι οποίοι είναι μέλη μιας οικογένειας, επιτέθηκαν με μαχαίρια στα δύο αδέλφια στην περιοχή Καπαριανά. Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο είναι ένα χωράφι. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, τα δύο αδέλφια διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και κάλεσαν σε βοήθεια φίλους τους, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Παρότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τα τραύματα που φέρουν παραμένουν σοβαρά.

Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους με συνοδεία γιατρού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.