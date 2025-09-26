Σε μάντρες, αγροικίες και συγγενικά σπίτια αναζητούν από τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικές αρχές τους πρωταγωνιστές του μακελειού στη Μεσαρά Ηρακλείου στην Κρήτη, που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο για δυο αδέλφια 29 και 32 ετών.

Οι δύο νεαροί βρέθηκαν αιμόφυρτοι σε χωράφι έξω από τα Καπαριανά. Μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ο ένας με μαχαιριές στο θώρακα και ο δεύτερος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια και έντονη αιμορραγία. Ακολούθησε αγώνας δρόμου από το ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου ήδη είχε σημάνει συναγερμός.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό, ότι στο επεισόδιο εμπλέκονται ένας 55χρονος γνώριμος των διωκτικών αρχών και ο 21 ετών γιός του, οι οποίοι καταζητούνται. Όπως όλα δείχνουν, την άγρια συμπλοκή πυροδότησαν αγροτοκτηνοτροφικες διαφορές. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες ήταν εκείνοι που πήγαν στο χώρο, όπου βρίσκονταν πατέρας και γιός, ζητώντας το λόγο για τις διαφορές που χωρίζουν τις δύο οικογένειες.

Οι δύο τραυματίες έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και παραμένουν στο ΠΑΓΝΗ, όπου καλούνται να δώσουν στοιχεία στην ΕΛ.ΑΣ. για τα αίτια της συμπλοκής, η οποία ξεσήκωσε την περιοχή της Μεσαράς. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη νέος κύκλος ερευνών από την ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν πατέρας και γιός, που διέφυγαν μετά τη συμπλοκή.