Η ελληνική ομάδα έδωσε μαθήματα αμυντικής πειθαρχίας στο Final Four, περιορίζοντας δραματικά τις επιθετικές πρωτοβουλίες της Φενέρμπαχτσε.

Κάθε προσπάθεια των Τούρκων, είτε τρίποντο, είτε δίποντο, είτε σουτ από μέση ή μακρινή απόσταση, απέβη άκαρπη.

Ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στους αντιπάλους του να βρουν ρυθμό, εφαρμόζοντας την πιο αποτελεσματική άμυνα της φετινής σεζόν στο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.

Η αποτελεσματικότητά του ήταν εμφανής, καθώς σε 20 λεπτά οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν μόλις 24 πόντους, δίνοντας στους «ερυθρόλευκους» σαφές προβάδισμα για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.