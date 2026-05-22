Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα, μώλωπες και εκχυμώσεις στο σώμα του.

Λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ, το παιδί διακομίστηκε από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, μετά τις πρώτες απεικονιστικές εξετάσεις, εντόπισαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι και ξεκίνησαν άμεσα τη διαδικασία μεταφοράς του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε στο Neakriti.gr ότι «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του. Είναι διασωληνωμένο, σήμερα το πρωί έγινε μια μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε την ύπαρξη του υποσκληριδίου αιματώματος και θλάσεις στον εγκέφαλο. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη και είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ».

Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων διαπίστωσαν από την πρώτη στιγμή ότι το παιδί έφερε εμφανή σημάδια παραμέλησης και τραύματα, για τα οποία η μητέρα δεν μπόρεσε να δώσει σαφή εξήγηση.

Ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, κ. Γιώργος Μπέας, ανέφερε ότι «από τον έλεγχο που διενήργησαν οι παιδίατροί μας και κυρίως τον απεικονιστικό, στον αξονικό, βρέθηκε ότι είχε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι. Εκλήθη νευροχειρουργός και εκτίμησε το περιστατικό, όπως και ο παιδοχειρουργός».

Σύμφωνα με τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το κοριτσάκι έφερε και παλαιότερο κάταγμα στο βραχιόνιο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το ιστορικό του παιδιού.

Έρευνα για τις συνθήκες του τραυματισμού

Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι το παιδί βρισκόταν μαζί της και με άλλα μέλη της οικογένειας Ρομά σε παιδική χαρά της πόλης, όταν τραυματίστηκε. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα.

Ο πατέρας, πακιστανικής υπηκοότητας σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος», όπου μεταφέρθηκε αρχικά το κορίτσι.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία και ο αρμόδιος εισαγγελέας, οι οποίοι διερευνούν τα ακριβή αίτια των κακώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας του τρίχρονου παιδιού, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκαν οι σοβαροί τραυματισμοί του μικρού κοριτσιού.