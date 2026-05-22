Η πριγκίπισσα Κέιτ, της οποίας ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση, ξεκινά εκ νέου «σταδιακά» τα επίσημα ταξίδια της στο εξωτερικό, σύμφωνα με δηλώσεις του συζύγου της, πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εξέφρασε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως είναι «πολύ υπερήφανος» για εκείνη.

Η δημοφιλής πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησε στις 13 και 14 Μαΐου επίσκεψη στην Ιταλία, με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία. Ήταν το πρώτο επίσημο ταξίδι της έπειτα από τρία χρόνια και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που αυτό πήγε καλά για εκείνη και ναι, πιστεύω πως επέστρεψε χαρούμενη», δήλωσε ο πρίγκιπας, 43 ετών, μιλώντας από τα νησιά Σίλι στη νοτιοδυτική Αγγλία, στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK.

Ο Ουίλιαμ σημείωσε ότι αισθάνεται «πραγματικά πολύ υπερήφανος» για τον τρόπο με τον οποίο η σύζυγός του ανταποκρίθηκε στην επίσκεψη αυτή. «Έχει ζήσει τόσες δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια, ιδίως προσφάτως, και περίμενε αυτό το ταξίδι στην Ιταλία με μεγάλη ανυπομονησία», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως η Κέιτ «επαναλαμβάνει σταδιακά τέτοιου είδους ταξίδια».

Η επιστροφή της Κέιτ στις δημόσιες εμφανίσεις

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό της Κέιτ είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ταξίδεψε στη Βοστόνη των ΗΠΑ μαζί με τον Ουίλιαμ για την απονομή του βραβείου Earthshot για το περιβάλλον.

Τον Μάρτιο του 2024, η μητέρα των Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις αποκάλυψε ότι νοσούσε από καρκίνο, χωρίς να διευκρινίσει το είδος της ασθένειας, και είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Μετά την ανακοίνωση ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση, τον Ιανουάριο του 2025, η πριγκίπισσα επανέρχεται σταδιακά στο προσκήνιο.

Ο Ουίλιαμ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει το 2024 «τη δυσκολότερη χρονιά της ζωής του» λόγω των προβλημάτων υγείας του πατέρα του και της συζύγου του, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του. «Είναι μια εξαιρετική μητέρα, μια θαυμάσια σύζυγος και ειλικρινά η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς εκείνη», υπογράμμισε.

Η οικογενειακή καθημερινότητα του πριγκιπικού ζεύγους

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ουίλιαμ μίλησε και για την εμπειρία του ως γονιός, περιγράφοντας τις καθημερινές διαδρομές προς το σχολείο των παιδιών ως «χαοτικές» σε ορισμένες περιπτώσεις. Εξήγησε επίσης ότι ο μεγαλύτερος γιος του, Τζορτζ, 12 ετών, έχει εγγραφεί στο οικοτροφείο του σχολείου του μία νύχτα την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη.

Το φθινόπωρο του 2025, το πριγκιπικό ζεύγος είχε αποκαλύψει ότι έχει απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα παιδιά του, με στόχο να τα προστατεύσει και να ενισχύσει την οικογενειακή τους συνοχή.