Σε μια απρόσμενη αποκάλυψη για την πορεία της υγείας της προχώρησε η πριγκίπισσα Κέιτ την Πέμπτη 12 Μαρτίου, μιλώντας ανοιχτά για μια σημαντική αλλαγή που έκανε στη ζωή της μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε τη σκέψη αυτή κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη ζυθοποιία Southwark Brewing Company στο Λονδίνο, μία από τις στάσεις που πραγματοποίησε μαζί με τον σύζυγό της, William, Prince of Wales, σε ιστορική υπαίθρια αγορά της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ σέρβιρε μπύρες στους παρευρισκόμενους, η Κέιτ αποκάλυψε ότι μετά τη διάγνωση έχει περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ. «Από τη στιγμή που διαγνώστηκα, δεν πίνω πια πολύ αλκοόλ. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαι πολύ πιο συνειδητοποιημένη πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Next stop the Bermondsey Beer Mile where the royal couple helped pour pints and Kate revealed ‘since my diagnosis I haven’t had much alcohol. It’s something I have to be a lot more conscious of now’. But turned to Wills and said ‘but you like cider…’ https://t.co/sIp4Wx8vcd pic.twitter.com/FXXrD9aBj0 — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) March 12, 2026

Σύμφωνα με ανάρτηση του βασιλικού συντάκτη της The Sun, Matt Wilkinson στην πλατφόρμα X, η πριγκίπισσα στη συνέχεια γύρισε προς τον Ουίλιαμ και πρόσθεσε χαμογελώντας: «Αλλά μας αρέσει ο μηλίτης».

Υπενθυμίζεται ότι η πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου πριν από περίπου δύο χρόνια. Υποβλήθηκε αρχικά σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια ακολούθησε σειρά προληπτικών θεραπειών.