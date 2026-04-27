Νόμος Κατσέλη, Άρειος Πάγος και υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο, με επίκεντρο την πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Ζαννής Σιδέρης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων (ΣΥ.Π.Υ.Ν.Ε.), εξηγεί τις επιπτώσεις της απόφασης και τα επόμενα βήματα για τους δανειολήπτες.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έκδοση της απόφασης, η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Τα funds και οι τράπεζες, επικαλούμενες την καθυστέρηση στην καθαρογραφή, δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα διορθωμένα δοσολόγια με τους νέους υπολογισμούς τόκων.

Όπως σημειώνει ο κ. Σιδέρης, αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί δανειολήπτες να συνεχίζουν να πληρώνουν υψηλότερες δόσεις από τις κανονικές, χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητοι συμψηφισμοί για τα υπερπληρωμένα ποσά.

Η αναμονή για τη συμμόρφωση των funds

Υπάρχει η εκτίμηση ότι τα funds θα προχωρήσουν στη συμμόρφωση μόλις ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ο κ. Σιδέρης τονίζει: «Υπάρχει σαφώς εύλογα η πεποίθηση ότι τα funds θα συμμορφωθούν αυτόματα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, με δεδομένο ότι η καθαρογραφή της απόφασης λογικά δεν θα κρύβει και δεν πρέπει να κρύβει εκπλήξεις, παρά τη παραφιλολογία».

Οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες

Μέχρι τότε, οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν προληπτικά. Μία πρακτική και οικονομική λύση, σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, είναι η αποστολή εξώδικης δήλωσης προς το fund με το οποίο συνεργάζονται.

Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους και ζητούν την άμεση συμμόρφωση με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στην εξώδικη δήλωση μπορούν να απαιτήσουν την αποστολή νέων δοσολογίων με τις ορθές δόσεις και τον συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με τις μελλοντικές πληρωμές τους.

Η σημασία του σωστού συμψηφισμού

Ο κ. Σιδέρης υπογραμμίζει ότι ο συμψηφισμός απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι δανειολήπτες οφείλουν, με τη βοήθεια του δικηγόρου τους, να ελέγξουν αν οι υπολογισμοί έγιναν ορθά, καθώς η πολυπλοκότητα των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε λάθη εις βάρος τους.

«Ειδικά, το θέμα του συμψηφισμού είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι δανειολήπτες και δη θα πρέπει να ελέγξουν μέσω του Δικηγόρου τους ότι έλαβε χώρα σωστά, διότι είναι πολύ πιθανόν σε πολλές περιπτώσεις τα funds να επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τη πολυπλοκότητα των υπολογισμών και να μη προβούν στο σωστό συμψηφισμό, διότι κάνουμε λόγο για μεγάλο αριθμό δόσεων, υψηλά και διάφορα ποσά, μη ακριβή κάθε μήνα, διαφορετικά επιτόκια και είναι αυτονόητο πως είναι πάρα πολύ εύκολο να «μπερδέψουν» έναν άπειρο και μη γνωρίζοντα οικονομικά δανειολήπτη», ανέφερε ο δικηγόρος.

Τι ισχύει αν δεν υπάρξει συμμόρφωση

Πολλοί δανειολήπτες εκφράζουν ανησυχία μήπως τα funds αγνοήσουν την απόφαση. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο κ. Σιδέρης, υπάρχει σαφής νομική οδός. Ο κάθε δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη με αίτηση ερμηνείας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, όπως προβλέπει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Ήδη, πριν από την απόφαση αυτή, χιλιάδες δανειολήπτες είχαν προσφύγει στα δικαστήρια με αιτήσεις ερμηνείας, πετυχαίνοντας θετικά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις.