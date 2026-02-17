Μια ιστορική απόφαση που βάζει φρένο στις αυθαίρετες πρακτικές των servicers και των funds εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Με την απόφαση-σταθμό, ξεκαθαρίζεται οριστικά ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, προσφέροντας τεράστια οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες δανειολήπτες που βρέθηκαν ξαφνικά «εγκλωβισμένοι» σε υπέρογκες χρεώσεις.

Η «εφεύρεση» των funds που διπλασίασε τις δόσεις

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Ζαννής Σιδέρης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών & Επιχειρήσεων (ΣΥ.Π.Υ.Ν.Ε.), αποκαλύπτει το παρασκήνιο της υπόθεσης. Όπως εξηγεί, όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 2022, όταν τα funds εφάρμοσαν μια αυθαίρετη τακτική, καθώς άρχισαν να υπολογίζουν τον τόκο επί του συνολικού κεφαλαίου της ρύθμισης και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως όριζαν οι δικαστικές αποφάσεις.

«Ουδείς δανειολήπτης ενημερώθηκε για αυτή την αλλαγή. Άπαντες πλήρωναν κανονικά τη δόση τους χωρίς διαμαρτυρία από τα funds, μέχρι που μια “ωραία μέρα”, μετά από ένα – δύο έτη, άρχισαν να λαμβάνουν επιστολές για ληξιπρόθεσμες οφειλές χιλιάδων ευρώ λόγω μη καταβολής τόκων», επισημαίνει ο κ. Σιδέρης.

Το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό, δόσεις των 300 ευρώ εκτοξεύθηκαν ξαφνικά πάνω από τα 600 ευρώ, οδηγώντας σε μαζικές αιτήσεις ερμηνείας ενώπιον των δικαστηρίων.

Η λύση της Ολομέλειας και τα νέα δοσολόγια

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έβαλε οριστικό τέλος στη σύγχυση, κρίνοντας ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της δόσης (του χρεολυσίου) και όχι επί του κεφαλαίου.

Παράδειγμα της διαφοράς:

Με την τακτική των funds: Μια έντοκη δόση 300€ μπορούσε να ξεπεράσει τα 600€.

Μια έντοκη δόση 300€ μπορούσε να ξεπεράσει τα 600€. Με την απόφαση του Αρείου Πάγου: Η ίδια έντοκη δόση των 300€ διαμορφώνεται πλέον ορθά στα 311€ – 312€ (συμπεριλαμβανομένων των τόκων).

Συμψηφισμός για τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα»

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η επιστροφή των χρημάτων. Όπως τονίζει ο κ. Σιδέρης, τα funds υποχρεούνται πλέον, «να εκδώσουν νέα δοσολόγια, όπου αφενός θα επαναπροσδιορίζουν κατά τον ορθό τρόπο τη μηνιαία δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του εκάστοτε δανειολήπτη (θα υπολογίζουν κοντολογίς σωστά τα ποσά των μηνιαίων δόσεων, με τον τόκο υπολογιζόμενο επί του εν λόγω ποσού της δόσης [του χρεολυσίου για την ακρίβεια] και όχι επί του κεφαλαίου) και αφετέρου θα συμψηφίζουν με μελλοντικές δόσεις τα όποια ποσά οι δανειολήπτες κατέβαλλαν αχρεωστήτως μέχρι και σήμερα εξαιτίας του προαναφερθέντος λανθασμένου (όπως αποδείχθηκε) τρόπου εκτοκισμού από τη πλευρά των funds».

Πρόκειται για ποσά που οι πολίτες πλήρωναν υπό το κράτος του φόβου μήπως χάσουν τη ρύθμιση και το σπίτι τους. «Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να θεωρηθεί ότι κατεβλήθησαν “υπέρ πίστεως και πατρίδος”», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.Υ.Ν.Ε..