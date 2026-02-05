Σε μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα για χιλιάδες νοικοκυριά, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έδωσε τέλος στη διαφωνία για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις οφειλές που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη, δικαιώνοντας τους δανειολήπτες.

Με αυξημένη πλειοψηφία 35 δικαστών, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί του συνολικού υπολοίπου της οφειλής, όπως έκαναν μέχρι σήμερα τράπεζες και funds, αλλά αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο στο πλαίσιο της ρύθμισης.

Μεγάλη διαφορά στις επιβαρύνσεις – Αναλυτικά παραδείγματα

Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε τη διαφορά στον τρόπο υπολογισμού «τερατώδη», επισημαίνοντας ότι επί χρόνια οι δανειολήπτες επιβαρύνονταν υπέρμετρα.

Όπως εξήγησε:

Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 250 ευρώ τον μήνα.

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, εφόσον η μηνιαία δόση έχει οριστεί – για παράδειγμα – στα 500 ευρώ, ο τόκος 3% υπολογίζεται επί αυτής της δόσης, με αποτέλεσμα η μηνιαία επιβάρυνση να περιορίζεται στα 15 ευρώ.

«Η διαφορά είναι άβυσσος», τόνισε η κ. Νούκα, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση του νόμου Κατσέλη δεν συνιστά νέο τραπεζικό προϊόν ή σύμβαση δανείου, αλλά δικαστικά καθορισμένη υποχρέωση, η οποία πρέπει να εξυπηρετείται με γνώμονα την αξιοπρεπή διαβίωση του οφειλέτη και χωρίς ανατοκισμό.

Από την πλευρά του, ο Θ. Πελαγίδης, σημείωσε ότι η απόφαση θα πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά, επισημαίνοντας ότι υπάρχει και ζήτημα κόστους, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί πριν εξεταστεί το πλήρες σκεπτικό.

Τι αλλάζει στην πράξη

Σύμφωνα με την κ. Νούκα, η απόφαση εκτιμάται ότι θα έχει αναδρομική ισχύ, καθώς ουσιαστικά ερμηνεύει το διατακτικό παλαιότερων δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί τα προηγούμενα χρόνια (2012, 2014, 2019 κ.ά.).

Με την καθαρογραφή της απόφασης:

Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων θα υποχρεωθούν να προσαρμόσουν άμεσα τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Αναμένεται να δρομολογηθούν διαδικασίες επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από δανειολήπτες οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού.