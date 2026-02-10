Σημαντική απόφαση υπέρ των δανειοληπτών εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υιοθετώντας την εισήγηση του αντιπροέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Σωτήρη Πλαστήρα. Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Η απόφαση αφορά περί τους 350.000 δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά – σχεδόν καθίστανται άτοκα.

Παραδείγματα

-Δάνειο 60.000€ για 20 χρόνια με επιτόκιο 3%. Μετά την απόφαση, η μηνιαία δόση μειώνεται από 331€ σε 279€, καθώς ο τόκος περιορίζεται από 81€ σε 29€.

-Δάνειο 120.000€ για 25 χρόνια με επιτόκιο 3,5%. Η μηνιαία δόση μειώνεται από 583€ σε 470€, με τον τόκο να πέφτει από 183€ σε 70€.

-Δάνειο 200.000€ για 30 χρόνια με επιτόκιο 4%. Η μηνιαία δόση μειώνεται από 957€ σε 680€, με τον τόκο να περιορίζεται από 402€ σε 125€.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται να ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες, μειώνοντας το οικονομικό βάρος και καθιστώντας τα δάνεια πιο προσιτά στην αποπληρωμή.