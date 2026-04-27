Ακόμη ένα βήμα στη διαπραγμάτευση για την κήρυξη ΑΟΖ με τη Λιβύη θα είναι το σημερινό ταξίδι του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι, τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών Αλ Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ και τον ασκούντα χρέη υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Χαλίφα Ρατζάμπ Αμπντουλσαντέκ. Η λίστα των συνομιλητών «προδίδει» κατά κάποιον τρόπο και την ατζέντα της επίσκεψης, αφού ο βασικός στόχος του υπουργείου Εξωτερικών σε αυτή τη φάση είναι να «κλειδώσει» το χρονοδιάγραμμα της συνέχισης των τεχνικών συνομιλιών για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Η έναρξη των διαβουλεύσεων είχε κηρυχθεί στην Αθήνα τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά την επίσκεψη του Αλ Μπαούρ, και η επόμενη συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, σε χρόνο που ίσως προσδιοριστεί σήμερα.

Οι υποκλοπές στην καθυστέρηση…

Θυμάστε τότε που ο Αρειος Πάγος αποφάσιζε να πάρει πάνω του τη δικογραφία για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το Predator από την Εισαγγελία Πρωτοδικών; Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για να μην υπάρξει κίνδυνος παραγραφής. Απο τότε, βέβαια, έχει μεσολαβήσει ένα δικαστήριο που αποφάσισε να εξετάσει αναλυτικά την υπόθεση και να τη στείλει πίσω για περαιτέρω ανάκριση. Ελα όμως που 60 μέρες μετά η υπόθεση δεν έχει καν «χρεωθεί» σε συγκεκριμένο εισαγγελέα. Αυτό σημειώνει η ανακοίνωση του ΔΣ της ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την οποία σας είχα προαναγγείλει, μετά την ενημέρωση που έκαναν στα μέλη του οι δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας. Ο Σύλλογος εκφράζει πλέον ανοιχτά την έντονη ανησυχία του για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, προειδοποιώντας για την παραγραφή των αδικημάτων. Από τις νομικές πηγές μαθαίνουμε, μάλιστα, ότι 31 αδικήματα που σχετίζονται με το σκάνδαλο παραγράφηκαν μόνο μες στις τελευταίες 20 μέρες.

Ο Σχοινάς απάντησε στον Αδωνη

Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη η «κόκκινη γραμμή» που τράβηξε από τον Αδωνη Γεωργιάδη και άλλα κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές ο Μαργαρίτης Σχοινάς. «Οσοι διαμαρτύρονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν να διαμαρτύρονται για τον καιρό» σχολίασε μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, σπεύδοντας να υπενθυμίσει πως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στη δήλωσή του για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ είχε πει ότι «από σήμερα η Ελλάδα αποδέχεται την ευρωπαϊκή της μοίρα».

Εξηγώντας ότι «επιλέξαμε, ως ευρωπαϊκή Ελλάδα, κάποιες πλευρές της κυριαρχίας μας να τις καταθέσουμε και να κλίνουμε πάνω στην Ευρώπη. Το αποφασίσαμε 45 χρόνια πριν και κερδίσαμε». Η διαφοροποίηση αυτή έχει τη σημασία της, δεδομένου ότι ο Σχοινάς είναι πλέον υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και όλα αυτά συζητιούνται με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι θα ξέρει.

Γαλλογερμανική ψήφος σε Πιερρακάκη

Μια από τις ειδήσεις που έβγαλε το Ελληνογαλλικό Φόρουμ ήταν η αναφορά του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Γαλλία ψήφισε τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup τον περασμένο Δεκέμβριο. Είχε προηγηθεί, θυμίζω, ανάλογη αποκάλυψη και από τον γερμανό αντικαγκελάριο Λαρς Κλινγκμπάιλ, άρα μιλάμε, επίσημα, για μια ψήφο εμπιστοσύνης από τον παραδοσιακό «γαλλογερμανικό άξονα». Απλώς, αυτή τη φορά, ήταν για καλό, για αναγνώριση της προόδου της χώρας και όχι για επιβολή μνημονιακών μέτρων.

Συγκίνηση στην Καισαριανή

Χιλιάδες κόσμος γέμισε το Σκοπευτήριο της Καισαριανής το βράδυ του Σαββάτου για τη μεγάλη εκδήλωση τιμής που διοργάνωσε το ΚΚΕ στη μνήμη των 200 ηρώων κομμουνιστών που εκτελέστηκαν εκεί πριν από 82 χρόνια και των οποίων η θυσία συγκίνησε το πανελλήνιο ξανά, μετά την αποκάλυψη των σπάνιων φωτογραφικών ντοκουμέντων. Εξ ου και στην εκδήλωση του Σαββάτου, παρά τον έντονο πολιτικό χαρακτήρα της, πήγε και πάρα πολύς κόσμος που δεν έχει δεσμούς με το ΚΚΕ, αλλά ήθελε να τιμήσει την Ιστορία, να δει την έκθεση που στήθηκε στον χώρο και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας. Από πολιτικές παρουσίες είδαμε σύσσωμο το στελεχιακό δυναμικό του ΚΚΕ, ωστόσο ομιλία πραγματοποίησε μόνο ο Κουτσούμπας, στην οποία επιχείρησε μια γέφυρα του ιστορικού παρελθόντος με το σήμερα, κάνοντας λόγο για δύο κόσμους «που υπήρχαν και συγκρούονταν τότε, υπάρχουν και συγκρούονται και σήμερα. Το αιώνιο σύνορο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους», είπε, «προσπαθούν μάταια να κρύψουν όσοι νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν τους 200 να υπογράψουν τώρα, 82 χρόνια μετά τη θυσία τους, αυτό που δεν δέχθηκαν να υπογράψουν τότε, δηλαδή τη δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ».