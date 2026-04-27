Τραγωδία στο Ρίο ντε Τζανέιρο σημειώθηκε την Κυριακή, όταν εργαζόμενος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης σκηνής για τη συναυλία της διάσημης κολομβιανής τραγουδίστριας Σακίρα, που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Μαΐου. Το περιστατικό γνωστοποίησαν οι αρχές και οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Για περισσότερες από δύο εβδομάδες, συνεργεία εργάζονται στην παραλία της Κοπακαμπάνα για την ανέγερση της μεγάλης σκηνής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί τεράστιο πλήθος Βραζιλιάνων και ξένων επισκεπτών το Σάββατο.

🚨💥Trabalhador morreu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana domingo. pic.twitter.com/3FIJJLj1KX — Diego mello (@hdiegorj) April 27, 2026

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα του Ρίο, ο εργαζόμενος παγιδεύτηκε σε «σύστημα ανύψωσης» και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα πόδια, πριν απεγκλωβιστεί από συναδέλφους του. Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγο αργότερα.

«Δυστυχώς, ο τεχνικός πέθανε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση η εταιρεία Bonus Track, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της συναυλίας.

Μαρτυρίες για την κατάρρευση της δομής

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Είδαμε κόσμο να τρέχει» και πρόσθεσε ότι: «όταν στρέψαμε το βλέμμα προς τα εκεί, όλη η δομή είχε καταρρεύσει στο έδαφος». Ο Αντόνιου Μάρκους Φεχέιρα ντος Σάντους, που εργάζεται στην παραλία, περιέγραψε σκηνές πανικού τη στιγμή του δυστυχήματος.

Προηγούμενο περιστατικό στην περιοχή

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 13 Απριλίου, η αστυνομία είχε εντοπίσει και απομακρύνει «εκρηκτικό μηχανισμό» από τον χώρο περιπάτου στην Κοπακαμπάνα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, ένα μη θανατηφόρο όπλο αποτροπής που προκαλεί προσωρινό αποπροσανατολισμό.

Αναμονή για τεράστιο πλήθος στη συναυλία

Οι συναυλίες της Σακίρα αναμένεται, όπως συνήθως, να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό θεατών. Ο δήμος του Ρίο υπολογίζει ότι κατά την περίοδο του φθινοπώρου του νότιου ημισφαιρίου (Μάρτιος-Ιούνιος) περίπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες θα επισκεφθούν την πόλη.

Τέλος, σύμφωνα με τον δημοτικό οργανισμό τουρισμού Riotur, πέρυσι περίπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν δωρεάν συναυλία της Lady Gaga, ενώ 1,6 εκατομμύριο βρέθηκαν στη συναυλία της Μαντόνα το 2024.