Μια σπάνια για τα τέλη Απριλίου εισβολή αρκτικών αερίων μαζών κατευθύνεται προς την Ευρώπη, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το φαινόμενο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο παγετού σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την αγροτική παραγωγή του 2026.

Την ώρα που η Ευρώπη αφήνει πίσω της ένα ασυνήθιστα θερμό ξεκίνημα άνοιξης και πλησιάζει στον Μάιο, μια έντονη και εκτός εποχής ψυχρή εισβολή αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις καιρικές συνθήκες.

Τι είναι το Omega Block και πώς επηρεάζει τον καιρό

Η αιτία της σημαντικής αυτής αλλαγής εντοπίζεται σε μια σύνθετη ατμοσφαιρική διάταξη. Διαταραχές στη στρατόσφαιρα έχουν αποδυναμώσει τον πολικό στρόβιλο, επιτρέποντας στον ψυχρό αρκτικό αέρα να κινηθεί νοτιότερα από το συνηθισμένο. Παράλληλα, ένα ισχυρό αντικυκλωνικό σύστημα στον Βόρειο Ατλαντικό, γνωστό ως Omega Block, λειτουργεί ως «φράγμα» που εμποδίζει τη δυτική ροή των αερίων μαζών και κατευθύνει το ψύχος προς την Ευρώπη.

Η μετάβαση του φαινομένου La Niña προς ουδέτερες συνθήκες φαίνεται να ενισχύει αυτή τη μεσημβρινή ροή της ατμόσφαιρας, δημιουργώντας έναν μηχανισμό που διοχετεύει επαναλαμβανόμενα ψυχρές μάζες αέρα από την Αρκτική προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Απότομη πτώση θερμοκρασίας και κίνδυνος για καλλιέργειες

Οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα πέσουν έως και 10–15 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη γεωργία. Οι αμπελώνες και οι δενδρώδεις καλλιέργειες βρίσκονται ήδη σε στάδιο άνθισης, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στις αρχές Απριλίου, όταν σε πολλές περιοχές καταγράφηκαν τιμές άνω των 20 έως 25 βαθμών Κελσίου. Αυτές οι συνθήκες προκάλεσαν πρόωρη ανάπτυξη της βλάστησης, αυξάνοντας την ευαισθησία των φυτών σε πιθανό παγετό.

Ιδιαίτερη προσοχή στα Βαλκάνια και την Ελλάδα

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα Βαλκάνια, όπου προβλέπεται εκτεταμένος παγετός και πιθανές απώλειες στην αγροτική παραγωγή. Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο όριο της ψυχρής μάζας, αλλά δεν θα μείνει ανεπηρέαστη.

Στη Βόρεια Ελλάδα και σε ηπειρωτικές περιοχές αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με αυξημένη πιθανότητα πρωινού παγετού σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές.

Καλλιέργειες όπως ροδάκινα, κεράσια και αμπέλια βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και ένας σύντομος παγετός μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

Έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης

Η ψυχρή μάζα αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στην Ανατολική Ευρώπη προβλέπονται θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν τις πρωινές ώρες, ενώ στα Βαλκάνια και την Τουρκία υπάρχει πιθανότητα σοβαρών ζημιών σε ευαίσθητες καλλιέργειες.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η πρόγνωση για την Τουρκία, όπου αναμένεται ένα ασυνήθιστο για την εποχή επεισόδιο χιονοπτώσεων, με πιθανές χιονοστρώσεις ακόμη και στις αρχές Μαΐου.

Κορύφωση του φαινομένου στις αρχές Μαΐου

Καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται, το μοτίβο Omega Block αναμένεται να ενισχυθεί στις αρχές Μαΐου. Αυτό θα δημιουργήσει έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση στην Ευρώπη: η Δυτική Ευρώπη θα παραμείνει σχετικά θερμή λόγω αντικυκλωνικών συνθηκών, ενώ η Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από το ψύχος.

Στα Βαλκάνια οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, με αυξημένη πιθανότητα πρωινού παγετού. Στην Ελλάδα αυτό σημαίνει συνέχιση ψυχρών εισβολών από τα βόρεια και έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, που μπορεί να επηρεάσουν τόσο την καθημερινότητα όσο και τη γεωργική δραστηριότητα.

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο με πιθανές οικονομικές επιπτώσεις

Η ένταση και η χρονική συγκυρία αυτής της αρκτικής εισβολής την καθιστούν ιδιαίτερα σπάνια για την εποχή. Οι πιθανές επιπτώσεις στη γεωργία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θεωρούνται σημαντικές, με αυξημένο κίνδυνο οικονομικών απωλειών για τους παραγωγούς.

Για την Ελλάδα, η βασική απειλή αφορά τον παγετό και όχι ακραία χειμερινά φαινόμενα. Ωστόσο, η πρώιμη ανάπτυξη των καλλιεργειών σημαίνει ότι ακόμη και μέτριες πτώσεις θερμοκρασίας μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνες. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη του φαινομένου και την έκταση των πιθανών επιπτώσεων.

Πηγή: Severe Weather Europe