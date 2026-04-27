Τις καλές του εμφανίσεις στο τουρνουά της Μαδρίτης συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά την επικράτηση επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη απέναντι στον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ με 2-0 σετ (6-4, 6-2) στον τρίτο γύρο.

Ένα ματς, στο οποίο ο 27χρονος είχε ν’ αντιμετωπίσει έναν παίκτη ο οποίος είχε έρθει από τα προκριματικά του θεσμού. Δεδομένα ήταν πιο βατός, κάτι που απέδειξε και ο Τσιτσιπάς εντός του court, με μία ακόμα πειστική παρουσία στα χωμάτινα γήπεδο. Επόμενος αντίπαλος του στη φάση των “16” θα είναι ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ.

Ένα μπρέικ στο 1ο σετ και ένα γρήγορο 3-0 στο δεύτερο απέφερε το άνετο 2-0 του Έλληνα τενίστα, που δείχνει σοβαρότητα και πειστικότητα στο έως τώρα Masters της Μαδρίτης.

