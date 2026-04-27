Η κράτηση του Νικολάς Μαδούρο σε μια αυστηρά φυλασσόμενη πτέρυγα για πρόσωπα υψηλού προφίλ ομοσπονδιακής φυλακής του Μπρούκλιν έχει έτσι κι αλλιώς μια διάσταση παραδοξότητας που ενισχύεται από περιγραφές συγκρατουμένων του. Αμερικανομεξικανός ράπερ που αποφυλακίστηκε πρόσφατα διατείνεται ότι πήρε αυτόγραφο από τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας πάνω σε αυτοσχέδια φιγούρα του Μπομπ Σφουγγαράκη που έφτιαξε άλλος κρατούμενος, διπλώνοντας και ράβοντας μαζί πάνω από εξακόσια μικρά κομμάτια χαρτί. «Ο Μαδούρο το υπέγραψε», είπε περήφανα δείχνοντάς το στους φίλους που περίμεναν να τον παραλάβουν έξω από τη φυλακή. «Βενεζουέλα για πάντα!».

Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψή του μέσω αμερικανικής επιχείρησης στο Καράκας κι από τις αρχές Ιανουαρίου παραμένει στη μοναδική λειτουργική ομοσπονδιακή εγκατάσταση κράτησης της Νέας Υόρκης, σε συνθήκες περιορισμένης ιδιωτικότητας αλλά αυξημένης ασφάλειας. Οι μαρτυρίες συγκρατουμένων, οι ιδιαιτερότητες της κράτησής του και οι πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα συνθέτουν μια εικόνα όπου η απομόνωση, οι διεθνείς αντιδράσεις και μια διάχυτη αβεβαιότητα συνυπάρχουν, ενώ η δίκη του αναμένεται να καθορίσει την τύχη του και ίσως να επηρεάσει την επόμενη ημέρα στη χώρα του.

Και μόνο η κράτησή του αποτελεί μια ασυνήθιστη και πολιτικά φορτισμένη εξέλιξη. Σύμφωνα με περιγραφές που αποτυπώνονται σε δημοσίευμα του «New Yorker», η μονάδα όπου κρατείται ο Μαδούρο είναι μικρή και αυστηρά ελεγχόμενη. Τα κρεβάτια είναι τοποθετημένα σε διάταξη κοιτώνα, χωρίς ιδιαίτερη άνεση ή ιδιωτικότητα, ενώ οι κρατούμενοι υποβάλλονται σε συχνές καταμετρήσεις μέσα στην ημέρα. Τα γεύματα μεταφέρονται με καρότσι και οι κρατούμενοι έχουν πρόσβαση σε έναν μικρό χώρο όπου μπορούν να μελετούν τις υποθέσεις τους και να επικοινωνούν με τους δικηγόρους τους. Οι τουαλέτες και τα ντους προσφέρουν ελάχιστη ιδιωτικότητα, ενώ τα στενά παράθυρα και οι περιορισμένες μετακινήσεις ενισχύουν το αίσθημα απομόνωσης. Παρά τις δυσκολίες, η συγκεκριμένη πτέρυγα θεωρείται ασφαλέστερη από το υπόλοιπο της φυλακής, καθώς προορίζεται για κρατουμένους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο εκβιασμών ή επιθέσεων.

Πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, από τη μουσική βιομηχανία έως τον επιχειρηματικό κόσμο, συνυπάρχουν σε ένα περιβάλλον όπου, όπως επισημαίνεται, η ιδιότητα και η δημόσια εικόνα παύουν να έχουν σημασία. Στο εσωτερικό της φυλακής όλοι αντιμετωπίζονται ως αριθμοί, με τους ίδιους κανονισμούς, την ίδια ένδυση και το ίδιο πρόγραμμα. Αυτή η εξίσωση, που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σωφρονιστικού συστήματος, αποκτά ιδιαίτερο βάρος όταν αφορά έναν πρώην αρχηγό κράτους.

Από τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μαδούρο έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο μόνο δύο φορές, ενώ παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του. Την ίδια στιγμή, στη Βενεζουέλα η πολιτική κατάσταση εξελίσσεται με προσωρινή ηγεσία και αβεβαιότητα ως προς το ενδεχόμενο εκλογών. Η απουσία του από τη χώρα του έχει δημιουργήσει ένα ιδιόμορφο κενό εξουσίας, ενώ οι αντιδράσεις γύρω από την κράτησή του διαφέρουν, τόσο εντός όσο και εκτός Βενεζουέλας.

Η καθημερινότητά του στη φυλακή, σύμφωνα με μαρτυρίες, χαρακτηρίζεται από περιορισμένες δραστηριότητες και πολύ χρόνο ανάγνωσης. Η εικόνα ενός πρώην προέδρου που περνά τις ώρες του με βιβλία και θρησκευτικά κείμενα, σε έναν χώρο αυστηρά ελεγχόμενο, έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική ένταση που συνοδεύει την υπόθεσή του. Αναφορές κάνουν λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση και στοιχεία που ενισχύουν την εικόνα ενός «αιχμαλώτου πολέμου», όπως ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο, αποκομμένου από το πολιτικό του περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα φιλοξενεί περισσότερους από 1.300 κρατουμένους, οι περισσότεροι από τους οποίους περιμένουν να δικαστούν σε κάποια από τις νότιες και ανατολικές περιφέρειες της Νέας Υόρκης. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για επικίνδυνες συνθήκες. Πηγές που γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα, ωστόσο, διαβεβαιώνουν ότι στις εγκαταστάσεις αυτές μεταφέρονται κυρίως υπόδικοι ή καταδικασμένοι για απάτες και άλλα εγκλήματα, άτομα που παραβίασαν τους όρους της αναστολής τους, αλλά σε καμία περίπτωση «επικίνδυνοι κρατούμενοι, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα». Ο Λουίτζι Μαντζόνε, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, αλλά και η Γκιλέιν Μάξγουελ προφυλακίστηκαν εκεί.

Εν τω μεταξύ, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως προκειμένου η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να χρηματοδοτήσει τη νομική υπεράσπιση του ζεύγους Μαδούρο, ύστερα από προσφυγή των συνηγόρων του, βάζοντας τέλος στη διαμάχη σχετικά με τις ισχύουσες αμερικανικές κυρώσεις.