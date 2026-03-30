Το ρωσικό πετρελαιοφόρο Anatoly Kolodkin, που μεταφέρει ανθρωπιστικό φορτίο 100.000 τόνων αργού πετρελαίου, έφθασε στην Κούβα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Το Interfax μετέδωσε ότι το πλοίο αναμένεται να ξεφορτώσει στο λιμάνι Ματάνσας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων της ναυσιπλοΐας LSEG, το πλοίο κινείται κατά μήκος της βόρειας ακτής της Κούβας αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέκρουσε πρύμναν χθες, Κυριακή, όσον αφορά τον αποκλεισμό των αποστολών πετρελαϊκών φορτίων στο νησί, λέγοντας ότι «δεν έχει πρόβλημα» να στείλει οποιαδήποτε χώρα αργό. Η Κούβα χρειάζεται εισαγόμενο πετρέλαιο για να παράγει ενέργεια και να αποφύγει περαιτέρω διακοπές της ηλεκτροδότησης, ενώ οι πωλήσεις βενζίνης συνεχίζουν να γίνονται με δελτίο.

Οι ΗΠΑ διέκοψαν τις εξαγωγές βενεζουελανού πετρελαίου στην Κούβα αφού ανέτρεψαν, στις 3 Ιανουαρίου, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στείλει αργό στην Κούβα. Το Μεξικό, ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας μαζί με τη Βενεζουέλα, σταμάτησε τότε τις αποστολές. Ως αποτέλεσμα η Κούβα δεν έχει υποδεχθεί εδώ και τρεις μήνες κανένα πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με αποτέλεσμα να ενταθεί η ενεργειακή κρίση που οδήγησε σε σειρά εκτεταμένων διακοπών της ηλεκτροδότησης σ’ αυτή τη χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Κουβανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε πως η κρίση έχει αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου για τους κουβανούς καρκινοπαθείς, ιδιαίτερα για τα παιδιά.