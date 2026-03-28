Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε «Έπεται η Κούβα», μιλώντας σε επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ εξήρε τις επιτυχίες της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στη Βενεζουέλα και το Ιράν, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση της σκληρής γραμμής της Ουάσιγκτον απέναντι σε χώρες που θεωρούνται αντίπαλες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αναφορά του στη Βενεζουέλα έρχεται μερικούς μήνες μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν ως στόχο την αποδυνάμωση του καθεστώτος στη χώρα και οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο και της συντρόφου του.

Όσον αφορά το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οι στρατιωτικές και οικονομικές πιέσεις είχαν στόχο να περιορίσουν την επιρροή της Τεχεράνης στην περιοχή. Οι κυρώσεις και οι στοχευμένες επιχειρήσεις αποτέλεσαν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αποτροπής, την οποία η Ουάσιγκτον θεωρεί επιτυχημένη.