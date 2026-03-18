Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον απαίτησε, σε πρόσφατες συνομιλίες με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Κούβας, την απομάκρυνση του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ από την εξουσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας), ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ψευδές», όπως και «πολλά (άλλα) σε μέσα ενημέρωσης», υποστηρίζοντας ότι «βασίζονται σε τσαρλατάνους και ψεύτες που παριστάνουν τους καλά πληροφορημένους».

Η εφημερίδα της Νέας Υόρκης είχε αναφέρει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έθεσαν στους Κουβανούς διαπραγματευτές την απαίτηση να απομακρυνθεί ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νήσο. Το δημοσίευμα σημείωνε πως η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει απαραίτητα την ανατροπή ολόκληρης της κομμουνιστικής κυβέρνησης.

Ο κ. Ρούμπιο δεν διευκρίνισε αν θεωρεί «ψευδές» το σύνολο του ρεπορτάζ ή μόνο επιμέρους στοιχεία του. Ωστόσο, το επίμαχο άρθρο ανέφερε ότι «οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος (Ντίας-Κανέλ) πρέπει να φύγει», χωρίς να τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αφήνοντας στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σχολίασε επίσης τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η Αβάνα, σύμφωνα με τα οποία η κουβανική διασπορά θα μπορεί να επενδύει στη χώρα και να κατέχει ιδιωτικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι απέχουν πολύ από το να είναι «επαρκή».

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα, παραμένει σταθερός επικριτής της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την επανάσταση του 1959 υπό τον Φιδέλ Κάστρο.