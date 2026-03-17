Η Ρωσία εξέφρασε σήμερα την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη της προς την Κούβα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να έχει την τιμή να «πάρει την Κούβα» και ότι «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» με το νησί.

Χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το «Νησί της Ελευθερίας», όπως αποκαλείται η Κούβα.

«Η Ρωσία επαναβεβαιώνει την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη της προς την κυβέρνηση και τον αδελφό λαό της Κούβας», ανέφερε το υπουργείο. «Καταδικάζουμε σθεναρά τις απόπειρες κατάφωρης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, τον εκφοβισμό και τη χρήση παράνομων, μονομερών περιοριστικών μέτρων».

Ο Τραμπ έχει εντείνει την οικονομική πίεση στην Κούβα, επιβάλλοντας πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει οδηγήσει σε παράλυση το ήδη πεπαλαιωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας της χώρας.

Ανησυχία της Μόσχας και αντιδράσεις

Σύμφωνα με τη New York Times, βασικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι η απομάκρυνση του Κουβανού προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ από την εξουσία. Η εφημερίδα, επικαλούμενη τέσσερις πηγές με γνώση των συνομιλιών, αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενημέρωσαν τους Κουβανούς διαπραγματευτές πως ο Ντίας-Κανέλ πρέπει να αποχωρήσει, αφήνοντας τα επόμενα βήματα στους ίδιους τους Κουβανούς.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κουβανική ηγεσία και ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια.

«Σήμερα, το Νησί της Ελευθερίας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, οι οποίες αποτελούν άμεσο αποτέλεσμα του μακροχρόνιου εμπορικού, οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και, πιο πρόσφατα, του ενεργειακού εμπάργκο των ΗΠΑ κατά της Κούβας», σημείωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ιστορική σχέση Μόσχας – Αβάνας

Η Ρωσία δήλωσε ότι έχει ήδη παράσχει και θα συνεχίσει «να παρέχει στην Κούβα την απαραίτητη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης».

Η Μόσχα στερήθηκε έναν σημαντικό σύμμαχο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ωστόσο επωφελείται από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, έναν στρατηγικό εταίρο της.

Η Κούβα υπήρξε στενός σύμμαχος της Μόσχας επί δεκαετίες, από την επανάσταση του 1959 που έφερε τον Φιντέλ Κάστρο στην εξουσία έως και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει στηρίξει οικονομικά και υλικά το νησί, διατηρώντας σταθερούς δεσμούς συνεργασίας.