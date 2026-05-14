Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος κρατικά επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου ΙΙ», καθώς τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσαν παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για τη συμβασιοποίηση των δανείων.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από αντιδράσεις δικαιούχων, που κινδύνευαν να χάσουν προκαταβολές, όπως είχε αναδείξει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις με τις τράπεζες έως τις 31 Αυγούστου, επανερχόμενοι στο προηγούμενο καθεστώς. Η ημερομηνία της 2ας Ιουνίου, που είχε οριστεί στα τέλη Απριλίου, ακυρώνεται, καθώς είχε τεθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ορόσημα για την εκταμίευση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ώστε να αποφευχθεί πρόστιμο ύψους 680 εκατ. ευρώ.

Η μόνη διαφοροποίηση αφορά τα δάνεια που θα συμβασιοποιηθούν μετά τις 2 Ιουνίου, τα οποία δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ αλλά από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό που θα διατεθεί από τα αποθεματικά της ΕΑΤ δεν θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, με σχετικό «πλαφόν» που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Τα αποθεματικά της ΕΑΤ προέρχονται από το μετοχικό της κεφάλαιο και από επιστροφές προηγούμενων δανείων. Πρόκειται για εθνικούς πόρους, ακόμη κι αν οι αρχικές χρηματοδοτήσεις είχαν ευρωπαϊκή προέλευση.

Οι εγκρίσεις και η πρόοδος του προγράμματος

Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 14.157 δάνεια του «Σπίτι Μου ΙΙ», συνολικού ύψους άνω των 1,7 δισ. ευρώ, με το ποσοστό ολοκλήρωσης να φτάνει το 88%. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, με πιθανότητα να αγγίξει το 100%.

Η πλειονότητα των εγκεκριμένων δανείων έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και εκταμιευθεί. Όσα έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόμα υπογραφεί, θα χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ εφόσον ολοκληρωθούν έως τις 2 Ιουνίου. Αν υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω διαδικαστικών θεμάτων, όπως εκκρεμότητες Κτηματολογίου ή νομικοί και τεχνικοί έλεγχοι, η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά μέσω των πόρων της ΕΑΤ.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η 31η Μαΐου ως καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στο πρόγραμμα.