Ένα άγνωστο σχέδιο της Βενεζουέλας για την απόκτηση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, ικανών να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Politico, βασισμένο σε εσωτερικά έγγραφα του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Η συμφωνία, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 400 εκατ. δολάρια, δεν ολοκληρώθηκε τελικά, καθώς η Βενεζουέλα υπαναχώρησε υπό την πίεση της Ουάσιγκτον και εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης που αντιμετώπιζε.

Οι πρώτες αναφορές για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας σχετικά με πυραύλους ικανούς να φτάσουν σε αμερικανικό έδαφος είχαν εμφανιστεί ήδη κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ειδικό εκπρόσωπο του Τραμπ για το Ιράν και τη Βενεζουέλα εκείνη την περίοδο, Σκοτ Έιμπραμς, η Βενεζουέλα έκανε πίσω μετά τις πιέσεις των ΗΠΑ και δεν προχώρησε στην αγορά των οπλικών συστημάτων από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ένα υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας της Βενεζουέλας, με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2020, αποκαλύπτει ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν πιο εκτεταμένες και πιο προχωρημένες απ’ ό,τι είχε γίνει γνωστό έως σήμερα.

Το έγγραφο – το οποίο περιέγραφε τον τρόπο υλοποίησης της συναλλαγής και είχε εγκριθεί από τον τότε υπουργό Άμυνας – αποτελεί ένδειξη ότι η Βενεζουέλα κινήθηκε ενεργά για την απόκτηση πυραυλικού συστήματος. Προσδιόριζε επίσης πως η κυβέρνηση Μαδούρο σχεδίαζε να διοχετεύσει χρήματα μέσω κρατικών εταιρειών για τη χρηματοδότηση της αγοράς, ενώ ανέφερε ότι το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει από ναυτικές πλατφόρμες.

Ο Έιμπραμς δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «ενήμερη» για τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Τεχεράνης και «μετέφερε ότι αυτό δεν ήταν αποδεκτό», επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν γνώριζε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου.

Επτά μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2020, ο Νικολάς Μαδούρο σχολίασε ότι η αγορά πυραύλων από το Ιράν «δεν μας είχε περάσει από το μυαλό», προσθέτοντας όμως πως ήταν «μια καλή ιδέα».

Το Politico υπενθυμίζει ότι το Ιράν έχει στο παρελθόν προμηθεύσει τη Βενεζουέλα με στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων drones.

Το υπόμνημα του 2020 είχε υποβληθεί στον τότε υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, ο οποίος το ενέκρινε. Ο Παδρίνο Λόπες έχει πλέον απομακρυνθεί από τη θέση του, με απόφαση της νέας προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μακροχρόνιοι δεσμοί Καράκας – Τεχεράνης

Οι σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Ιράν έχουν βαθιές ρίζες, καθώς οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά εδώ και δεκαετίες, κυρίως στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ.

Η προσέγγιση ενισχύθηκε ιδιαίτερα επί προεδρίας Ούγκο Τσάβεζ, ο οποίος επιδίωξε τη σύσφιξη δεσμών με χώρες που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνεργασία συνεχίστηκε και επί Μαδούρο, με συμφωνίες σε ενεργειακό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Politico, το Ιράν έχει προμηθεύσει και στο παρελθόν τη Βενεζουέλα με στρατιωτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες στην Ουάσιγκτον για πιθανές απειλές στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.