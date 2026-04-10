Έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ προκάλεσε η άγρια δολοφονία μιας 51χρονης μητέρας δύο παιδιών από 40χρονο παράνομο μετανάστη, γεγονός που έφτασε μέχρι τον Λευκό Οίκο.

Το θύμα εργαζόταν σε βενζινάδικο στη Φλόριντα και έχασε τη ζωή του όταν διαμαρτυρήθηκε επειδή είδε τον 40χρονο Ρόλμπερτ Γιαοκίν από την Αϊτή να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένο όχημα. Ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, επιτέθηκε στη γυναίκα με σφυρί, χτυπώντας την επανειλημμένα στο κεφάλι.

Το βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας είναι ιδιαίτερα σκληρό και καταγράφει τη στιγμή που ο 40χρονος πλησιάζει το θύμα και το πλήττει μέχρι θανάτου. Η γυναίκα κατέληξε επί τόπου από τα βαριά τραύματα που υπέστη.

✅ FACT CHECKED This is surveillance footage of Rolbert Joachin attacking and killing gas station clerk Nilufar Yasmin outside a Fort Myers, FL Chevron store on April 2, 2026, claiming Joachin is a Haitian illegal immigrant caught and released under Biden policies in 2022. News… pic.twitter.com/9905bVYUeo — DailyKenn.com (@DailyKenncom) April 7, 2026

Ο Γιαοκίν συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, εγκληματική δραστηριότητα και φθορά περιουσίας άνω των 1.000 δολαρίων. Όπως έγινε γνωστό, είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο του 2022 και είχε αφεθεί ελεύθερος από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία του είχε χορηγήσει Προσωρινό Προστατευόμενο Καθεστώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Αντίδραση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τον δράστη «ζώο» και έκανε λόγο για «ένα από τα πιο άγρια ​​πράγματα που θα δείτε ποτέ».

«Προς τους συναδέλφους μου Ρεπουμπλικάνους, και ειλικρινά σε όλους τους Αμερικανούς που βασίζονται στην κοινή λογική, ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ ότι ο Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα μετέτρεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε χωματερή. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια αυτής της αθώας γυναίκας. Θα διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί γρήγορη και αυστηρή ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε αυτήν την υπόθεση!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι δεν θα συνιστούσε σε κανέναν να παρακολουθήσει το βίντεο της δολοφονίας, ωστόσο σημείωσε πως «είχε την υποχρέωση να το ανεβάσει, ώστε ο κόσμος να δει τι προστατεύουν οι Δημοκρατικοί».