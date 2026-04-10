Μια νέα επίθεση του Ιράν στον κρίσιμο πετρελαϊκό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, υπονομεύοντας την εύθραυστη εκεχειρία και απειλώντας τη σταθερότητα των ενεργειακών αγορών. Η ενέργεια αυτή μεταφέρει εκ νέου την ένταση από το πεδίο της διπλωματίας στις υποδομές και τις αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με πηγή της αγοράς που επικαλείται το Reuters, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, λίγες μόλις ώρες μετά τη συμφωνία για εκεχειρία στον πόλεμο. Ο αγωγός αποτελεί τη μοναδική πλέον διαδρομή εξαγωγής αργού πετρελαίου της χώρας, γεγονός που καθιστά το πλήγμα ιδιαίτερα σοβαρό.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο αγωγός, ο οποίος εξυπηρετεί τη βασική δίοδο εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, υπέστη ζημιές από την ιρανική επίθεση. Παράλληλα, στο στόχαστρο φέρονται να βρέθηκαν και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στο βασίλειο.

Ο αγωγός μεταφέρει περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα ανατολικά προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η λειτουργία του είχε αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά το ουσιαστικό «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που εγκλώβισε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας άνοδο των τιμών.

Saudi Energy: Προσεχώς επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης

Η Saudi Energy εκτιμά ότι η ροή μέσω του αγωγού θα επηρεαστεί, με πιθανή μείωση της μεταφορικής ικανότητας κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη οξεία παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε πολλαπλούς στόχους στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και ενεργειακές εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στο Γιανμπού. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής χρόνος της επίθεσης ούτε το μέγεθος των ζημιών και των επιπτώσεων στη λειτουργία του αγωγού.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και η Aramco δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Η εκεχειρία υπό αμφισβήτηση – Οι επιθέσεις συνεζίχονται

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, είχε στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί έξι εβδομάδες και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους. Παρά τη συμφωνία, οι επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου συνεχίζονται, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα της διπλωματικής προσπάθειας.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχεται εντατικοποιημένες ιρανικές επιθέσεις από το πρωί, με drones να προκαλούν μεγάλες ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και μονάδες αφαλάτωσης.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν επίσης επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ στο Μπαχρέιν καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες στην περιοχή Σίτρα. Η Aramco χρησιμοποιεί περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη δυναμικότητα του αγωγού για εσωτερική κατανάλωση, αφήνοντας περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια για εξαγωγή. Τα φορτία από το Γιανμπού άγγιξαν σχεδόν τη μέγιστη δυναμικότητα, με 4,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας. Μέχρι πρότινος, ο αγωγός είχε καταστήσει τη Σαουδική Αραβία σχετικό «κερδισμένο» από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τα έσοδα από το πετρέλαιο να εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό

Στο μεταξύ, η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού, άνοιξε με ελαφριά άνοδο σήμερα, μετά την αναγγελία της Ουάσιγκτον πως θα διεξαχθούν συνομιλίες του Ισραήλ και του Λιβάνου την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, παραμένοντας πάντως λίγο κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων.

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, περί τη 01:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της ποικιλίας αυτής σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια.

Έπειτα από προτροπή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ασκηθεί αυτοσυγκράτηση, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες πως έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να αρχίσει «απευθείας διαπραγματεύσεις» με τη Βηρυτό και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει διμερείς συνομιλίες την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο το Ισραήλ διεμήνυσε πως εννοεί να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά.

Αν και η αναγγελία αυτή καθησύχασε κάπως τις ανησυχίες για το κατά πόσον θα αντέξει η ανακωχή ΗΠΑ-Ιράν, «η γεωπολιτική αστάθεια» στις αγορές εξαιτίας «της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή» συνεχίζει να είναι «ισχυρή», συνόψισαν αναλυτές του ιστότοπου Briefing.com.

Οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας από όπου διέρχεται σε καιρό ειρήνης σχεδόν το ένα πέμπτο των ποσοτήτων του πετρελαίου που εξάγονται από τον Κόλπο, κυρίως προς την Ασία. Το πρώτο δεξαμενόπλοιο με αργό που δεν ήταν ιρανικό διέσχισε χθες το στενό, που η συμφωνία εκεχειρίας προέβλεπε να ανοίξει «πλήρως».