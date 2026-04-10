Σε μια εκ βαθέων συνέντευξη, η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε με έντονη συγκίνηση για προσωπικές στιγμές της ζωής της, αναφερόμενη στον θάνατο της μητέρας της, Ιβάνα Τραμπ, στη γιαγιά της, στον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ και στην περιπέτεια υγείας του, αλλά και στην απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η 44χρονη κόρη του Αμερικανού προέδρου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς μιλούσε για τη μητέρα και τη γιαγιά της, στη διάρκεια της συνέντευξής της στο podcast “Diary of a CEO”. Ζήτησε ένα χαρτομάντιλο, ενώ ο παρουσιαστής έδειχνε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.

«Προσπαθώ να μην κλάψω ξανά», πρόσθεσε, ενώ θυμήθηκε τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησαν μαζί. «Έζησε μια καλή ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενη», είπε σκουπίζοντας τα μάτια της.

«Η απώλεια ενός γονέα. Μου φαίνεται διαφορετικά, ξέρετε, ειδικά απροσδόκητα, ειδικά μετά την COVID, η οποία μας στέρησε τόσα πολλά χρόνια», σημείωσε η Ιβάνκα Τραμπ, εξηγώντας πόσο δύσκολο ήταν να αποδεχθεί την απώλεια.

Η σχέση με τη γιαγιά της

Με την ίδια συγκίνηση αναφέρθηκε και στη γιαγιά της, Μαρί Ζελνίτσκοβα, μητέρα της Ιβάνα Τραμπ, η οποία ζει μαζί τους στη Φλόριντα. «Η γιαγιά μου μαγείρευε κάθε γεύμα. Είναι απίστευτα στοργική. Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας και να ζει μαζί μας», είπε, προσθέτοντας ότι εκτιμά τις ιστορίες που αφηγείται στα παιδιά της. «Τους λέει ιστορίες για τη μητέρα μου, την οποία δυστυχώς δεν γνώρισαν».

Η περιπέτεια του Τζάρεντ Κούσνερ με τον καρκίνο

Αναφερόμενη στον σύζυγό της, Ιβάνκα Τραμπ αποκάλυψε ότι επέλεξε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία μετά από «μερικές από τις προκλήσεις γύρω από την υγεία του Τζάρεντ». Όπως είπε, «είχα μόλις φύγει από την Ουάσινγκτον. Ο Τζάρεντ διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς για δεύτερη φορά και μετά πέθανε η μητέρα μου».

Ο Κούσνερ είχε δώσει τη δική του μάχη με τον καρκίνο του θυρεοειδούς, υποβαλλόμενος σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον λαιμό του, την περίοδο που υπηρετούσε ως ανώτερος σύμβουλος στην πρώτη θητεία του Τραμπ. Το 2022, μετά το τέλος της θητείας του στον Λευκό Οίκο, υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση θυρεοειδούς.

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ

Η Ιβάνκα Τραμπ περιέγραψε πως παρακολούθησε σε «ζωντανή μετάδοση» την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, τον Ιούλιο του 2023. Εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ, στην πισίνα με δύο από τα παιδιά της.

«Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, οπότε το είδα σχεδόν αμέσως. Τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα, και ήμουν προστατευτική με τα παιδιά μου», είπε. Όταν είδε τον πατέρα της να σηκώνεται και να απομακρύνεται περιτριγυρισμένος από την ομάδα της Μυστικής Υπηρεσίας, ένιωσε ανακούφιση. «Ήξερα ότι ήταν καλά. Απλώς ήξερα ότι δεν ήταν η ώρα του».

Η Ιβάνκα αποκάλυψε ακόμη ότι έχει συγχωρέσει τον επίδοξο δολοφόνο Τόμας Κρουκς: «Η συγχώρεση είναι δύσκολο πράγμα από αυτή την άποψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει. Το ότι ζούσε ο πατέρας μου ήταν μια ευλογία».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο στη ζωή. «Όταν η μητέρα μου πέθανε πρόωρα, όταν ο σύζυγός μου είχε ένα τρομακτικό επεισόδιο με καρκίνο. Απλώς δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο», κατέληξε η Ιβάνκα Τραμπ.