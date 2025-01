Η Ιβάνκα Τραμπ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εδώ και χρόνια σε θέσεις εξαιρετικά δημόσιας προβολής, που δεν μπορεί να παραληφθεί χάρη στις ατασθαλίες, τα εγκλήματα και την προεδρία του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει κάτι σαν αίνιγμα.

Ιβάνκα Τραμπ: Ξανά Πρώτη Κόρη

Η κάποτε και μελλοντική Πρώτη Κόρη, η οποία υπηρέτησε ως ανώτερη σύμβουλος κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του αγαπητού γερο-μπαμπά, δίνει σπάνια συνεντεύξεις, αλλά κάθισε για σχεδόν δύο ώρες στο podcast «Him & Her» του Skinny Confidential, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Κατάφερε να τονίσει πόσο υπέροχο ήταν να εργάζεται στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ, ενώ παράλληλα κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν θέλει να έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το μέρος αυτή τη φορά.

640 εκατομμύρια δολάρια από εξωτερικά συμφέροντα

«Όταν εξελέγη ο πατέρας μου, δεν είχα καμία πρόθεση να υπηρετήσω», δήλωσε η Ιβάνκα Τραμπ για τον ρόλο της κατά την πρώτη θητεία του πατέρα της στον Λευκό Οίκο. Αλλά, ουπς, μερικές φορές σκοντάφτεις στον νεποτισμό σου και πέφτεις κατευθείαν σε μια δουλειά.

Η Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, δεν έπαιρναν μισθούς στον Λευκό Οίκο, αλλά εισέπραξαν έως και 640 εκατομμύρια δολάρια από εξωτερικά συμφέροντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκεί.

Σύμφωνα με την Ιβάνκα, ο Τραμπ ζήτησε από εκείνη και τον Κούσνερ να συμμετάσχουν. «Δεν ήταν αυτό για το οποίο είχα στήσει τη ζωή μου. Αγαπούσα τη ζωή που έχτιζα για τη νεαρή οικογένειά μας στη Νέα Υόρκη. Είχα έναν γιο 8 μηνών όταν φτάσαμε στην Ουάσινγκτον και δύο παιδιά όχι πολύ μεγαλύτερα».

Αλλά, ξέρετε… FOMO

«Αισθάνομαι ένα τεράστιο αίσθημα προνομίου που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Είμαι τόσο χαρούμενη που ο Τζάρεντ και εγώ μπορέσαμε να είμαστε εκεί για να τον βοηθήσουμε», δήλωσε στους οικοδεσπότες Lauryn Evarts Bosstick και Michael Bosstick.

«Αυτή τη φορά, είναι τόσο διαφορετικό γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι σηκώνουν τα χέρια τους και τους είμαι τόσο ευγνώμων».

«Η καλύτερη γ@μημένη μαμά που θα μπορούσα να γίνω»

Μετά από τέσσερα χρόνια «αναπροσαρμογής», όπως το έθεσε η Ιβάνκα, και χαρτογράφησης των στόχων της, η Τραμπ δεν έχει «FOMO no mo» (Fear of Missing Out, να αισθάνεσαι ότι κάτι χάνεις).

«Θα είμαι στη Φλόριντα», είπε, δουλεύοντας για να γίνω «η καλύτερη γ@μημένη μαμά που θα μπορούσα να γίνω».

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του, το μικρότερο από τα τρία παιδιά της Ιβάνκα, ο Θίοντορ, ήταν κάτω από ενός έτους, μια εύκολη ηλικία για τους δύο γονείς που είχαν απαιτητικές δουλειές στη Δυτική Πτέρυγα.

Εξήγησε ότι αν και «η σημαντικότερη, η πιο βασική της αξία είναι η οικογένεια, τα παιδιά μου ήταν πολύ μικρότερα τότε, οπότε ήταν πιο εύκολο να μην είμαι παρούσα».

«Μισώ την πολιτική»

Επέμεινε ότι ενώ της αρέσει να έχει αντίκτυπο, «μισώ την πολιτική», προσθέτοντας ότι «υπάρχει ένα σκοτάδι σε αυτόν τον κόσμο που δεν θέλω πραγματικά να καλωσορίσω στον δικό μου».

«Αισθάνομαι σούπερ υπέροχα γι’ αυτή την απόφαση», δήλωσε για τον σχεδιαζόμενο ρόλο της στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, ο οποίος, όπως αποκάλυψε, θα είναι αυτός της περιστασιακής ανθρώπινης παρουσίας.

«Όπως, να δω μια ταινία μαζί του ή να παρακολουθήσω έναν αθλητικό αγώνα, να ξέρω ότι μπορεί να είναι μαζί μου και να είναι ο εαυτός του και απλά να χαλαρώσει και να μπορώ να του το προσφέρω αυτό με έναν πολύ τρυφερό τρόπο ως κόρη του».

Ο ρόλος του πεθερού της, του διορισμένου πρέσβη στη Γαλλία

Κάτι που, ευτυχώς για εκείνη, σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να έχει την Επιτροπή Δεοντολογίας ανακατεμένη στις δουλειές της, στο κυνήγι για σύγκρουση συμφερόντων, για να μην αναφέρουμε τις έρευνες του Κογκρέσου.

Ας το αφήσουμε αυτό σε ανθρώπους όπως ο πεθερός της, ο Τσαρλς Κούσνερ, ο διορισμένος πρέσβης στη Γαλλία.

Ίσως αυτός και ο Ντόναλντ να συνδέθηκαν σε κάποιο μεγάλο οικογενειακό δείπνο επειδή και οι δύο είναι «καταδικασμένοι νομικά» -ένα κλασικό είδος.

Ο γηραιότερος Κούσνερ ήταν μεταξύ εκείνων που ο Ντόναλντ έσωσε το 2020, καθώς έφευγε από την πόρτα της πρώτης του θητείας, δίνοντάς του χάρη για τις 18 ομοσπονδιακές κατηγορίες για τις οποίες είχε ομολογήσει την ενοχή του το 2004, που αφορούσαν κυρίως την υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων.

Η Ιβάνκα Τραμπ διαβάζει το αντιφασιστικό βιβλίο Fahrenheit 451

Ο Τραμπ επέδειξε επίσης μια αξιοσημείωτη ικανότητα να ρίχνει με ηρεμία απόλυτες αιχμές και να μην αναγνωρίζει καμία δυσάρεστη ειρωνεία. Σε αντίθεση με πολλούς που έχουν δουλειά στα μέσα ενημέρωσης, οι Bossticks δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις ευκαιρίες για να δώσουν συνέχεια.

Για παράδειγμα, η Τραμπ ανέφερε ότι διαβάζει με τα παιδιά της και ότι πήρε βιβλία από τη σχολική λίστα ανάγνωσης της έφηβης κόρης της Αραμπέλα, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού αντιφασιστικού βιβλίου, Fahrenheit 451.

Το βιβλίο του Ρέι Μπράντμπερι είναι πάντα επίκαιρο, αλλά το επικαλείται ιδιαίτερα συχνά στην εποχή του Τραμπ, καθώς οι περιγραφές του για την αυταπάτη μπροστά στην τυραννική εξουσία μοιάζουν πολύ οικείες.

Αντί να προσφέρει σκέψεις, προχώρησε στο πόσο καλά περνάει διαβάζοντας ξανά τη σειρά Animorphs.

Η πολεμική τέχνη του MAGA, το jiu jitsu

Η Ιβάνκα Τραμπ είπε επίσης ότι η Αραμπέλα, 13 ετών, ασχολείται με το jiu jitsu, την αγωνιστική πειθαρχία που είναι αγαπητή στους μαθητές του MAGA, όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Τζο Ρόγκαν.

«Στα 11 της, ήρθε και μου είπε: «Ως κορίτσι νιώθω ότι πρέπει να ξέρω πώς να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και δεν έχω ακόμα το επίπεδο αυτοπεποίθησης ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορείς να με γράψεις σε ένα μάθημα αυτοάμυνας;”» θυμήθηκε η Ιβάνκα.

«Έμεινα άφωνη, γιατί στα 11 μου, δεν ξέρω τι έκανα, σκεφτόμουν κάτι για αγόρια ή κάτι τέτοιο, δεν έχω ιδέα, αλλά δεν σκεφτόμουν να μπορώ να υπερασπιστώ σωματικά τον εαυτό μου. Νόμιζα ότι ήταν το πιο ωραίο πράγμα».

Ο παππούς της Αραμπέλα έχει κατηγορηθεί από πολλές γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, την οποία έχει αρνηθεί, και έχει διορίσει και άλλους φερόμενους ως βίαιους άνδρες σε αξιώματα, όπως ο Pete Hegseth, ο Matt Gaetz και ο Robert F. Kennedy Jr.

Ο Hegseth συμβιβάστηκε με την κατήγορό του αλλά αρνήθηκε το αδίκημα, ο Gaetz αρνήθηκε τις κατηγορίες αλλά απέσυρε την υποψηφιότητά του και ο Kennedy υποστήριξε ότι «ήταν παιδί της εκκλησίας».

Μερικές φορές ο πιο κοφτός τρόπος να μιλήσεις για κάποιον είναι να μην μιλήσεις καθόλου γι’ αυτόν. Η Ιβάνκα Τραμπ δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη μητριά της, τη Μελάνια Τραμπ

Ούτε μία λέξη για τη Μελάνια Τραμπ

Μερικές φορές ο πιο κοφτός τρόπος να μιλήσεις για κάποιον είναι να μην μιλήσεις καθόλου γι’ αυτόν. Η Ιβάνκα Τραμπ δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη μητριά της, τη Μελάνια Τραμπ, κατά τη διάρκεια της μακροσκελούς συνέντευξης, αν και εξήρε αφειδώς τη μητέρα της, την εκλιπούσα Ιβάνα Τραμπ, ως «απίστευτο πρότυπο για το τι θα μπορούσε να είναι μια εργαζόμενη γυναίκα, σχεδόν με μυθολογικούς όρους» και «απίστευτα γοητευτική».

Η Μελάνια έχει επίσης χαρακτηρίσει τον εαυτό της ως εργαζόμενη μητέρα έχοντας υπάρξει πρώην μοντέλο, αλλά η Ιβάνκα φαίνεται να τηρεί επιμόνως το «αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην το πεις καθόλου».

Το ίδιο μοτίβο ακολούθησε η Ιβάνκα όταν θέλησε να πει ότι διαφέρει από τον πατέρα της, χωρίς καν να πει το όνομά του. Μίλησε για την αντίδρασή της στην κριτική που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της «πιο ασταθούς εποχής», όπως τη χαρακτήρισε, κατά την οποία «οι άνθρωποι δεν ήταν ο καλύτερος εαυτός τους».

H Ιβάνκα φαίνεται να τηρεί επιμόνως το «αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην το πεις καθόλου»

Ένα 78χρονο παιδί-θαύμα

«Δεν αισθάνομαι σωστό να είμαι μαχητική με έναν άγνωστο στα κοινωνικά δίκτυα», είπε. «Έτσι δέχτηκα πολλές γροθιές που απλά απορρόφησα και δεν ανταπέδωσα. Μερικές φορές ήθελα πραγματικά να το κάνω γιατί δέχτηκα πολλές σπόντες. Το έγραφα κιόλας, αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν πάτησα ποτέ αποστολή και πάντα ένιωθα καλά γι’ αυτό».

Παρά το γεγονός αυτό, και χωρίς να έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον να γίνει ξανά μέρος του τσίρκου (τουλάχιστον στα χαρτιά), η Ιβάνκα Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του πατέρα της, χαρακτηρίζοντάς τον κάτι σαν ένα 78χρονο παιδί-θαύμα.

«Αυτή η βόλτα που κάναμε είναι τόσο ασυνήθιστη», είπε.

*Με στοιχεία από vanityfair.com | Αρχική Φωτό: Ιβάνκα Τραμπ / REUTERS