Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης προχωρά στην ταχεία αποκατάσταση των στρατιωτικών του υποδομών μετά τις πρόσφατες πολεμικές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, το Ιράν έχει ήδη αποκαταστήσει την πρόσβαση σε 50 από τις 69 εισόδους σηράγγων σε συνολικά 18 υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, οι οποίες είχαν πληγεί από αεροπορικά χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι συνδυασμένες επιθέσεις της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ είχαν καταφέρει για αρκετές εβδομάδες να περιορίσουν δραστικά τις πυραυλικές δυνατότητες της χώρας, καταστρέφοντας το οδικό δίκτυο και θάβοντας τις εισόδους των τούνελ.

Δορυφορική φωτογραφία από τις 15 Απριλίου 2026, δείχνει εκσκαφικά μηχανήματα να δουλεύουν για να διανοίξουν την είσοδο σε σήραγγα που οδηγεί σε υπόγεια βάση πυραύλων. Πηγή εικόνας CNN (Airbus)

Ωστόσο, η ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων αποδεικνύει ότι οι υπόγειες βάσεις της Τεχεράνης παραμένουν λειτουργικές και δεν μπορούν να εξουδετερωθούν οριστικά μόνο με τη στόχευση των σημείων πρόσβασης.

Ταχύτατη ανοικοδόμηση και ασφαλτοστρώσεις

Οι ιρανικές δυνάμεις εργάστηκαν εντατικά για την κάλυψη των κρατήρων που είχαν προκληθεί από τους βομβαρδισμούς στους δρόμους, προκειμένου να διευκολυνθεί εκ νέου η μετακίνηση των εκτοξευτών πυραύλων.

Οι εικόνες δείχνουν ότι σχεδόν το σύνολο των ζημιών στο οδικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί, ενώ σε δύο στρατηγικές τοποθεσίες πραγματοποιήθηκε πλήρης επανασφαλτόστρωση.

Οι προσπάθειες εκσκαφής και καθαρισμού των εισόδων είχαν ξεκινήσει με υψηλό ρίσκο κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, παρά τα συνεχή χτυπήματα των συμμάχων στον βαρέα εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε η Τεχεράνη.

Δορυφορική εικόνα από τις 12 Μαΐου δείχνει τις τέσσερις από τις πέντε εισόδους που οδηγούν σε υπόγεια στρατιωτική βάση, να έχουν εκ νέου διανοιχτεί. Η πέμπτη, μαρκαρισμένη με γκρι χρώμα, παραμένει μπλοκαρισμένη. Πηγή εικόνας CNN (Airbus)

Μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός, οι εργασίες επιταχύνθηκαν σημαντικά, καθιστώντας το Ιράν έτοιμο για εκτεταμένες εκτοξεύσεις βλημάτων μεγάλου βεληνεκώς σε περίπτωση επανέναρξης των μαχών.

Τα όρια της αμερικανικής στρατηγικής

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, τα επιχειρησιακά όρια της δυτικής στρατηγικής βομβαρδισμών.

Ο Σαμ Λέαρ, ερευνητής συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων «Τζέιμς Μάρτιν», επεσήμανε ότι το Ιράν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το άφθονο εναπομείναν απόθεμα πυραύλων του, καθώς τίποτα δεν εμποδίζει τον εξοπλισμό των πληρωμάτων και των εκτοξευτών.

Όπως εξήγησε, ο αμερικανικός στρατός είναι ικανός να πετυχαίνει τακτικές επιτυχίες και η εξουδετέρωση της ιρανικής πυραυλικής δύναμης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, όμως αν αυτό δεν συνοδεύεται από λογικούς στρατηγικούς στόχους και μια εφικτή θεωρία νίκης, μπορεί να καταλήξει σε στρατηγική αποτυχία.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό Πεντάγωνο απέφυγε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, με τον εκπρόσωπο Σον Παρνέλ να περιορίζεται στη δήλωση ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν οι ισχυρότερες στον κόσμο και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να εκτελέσουν τις αποστολές τους στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει η πολιτική ηγεσία.