Δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε κοινότητα Εβραίων εποίκων, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

«Ένας στρατιώτης του ισραηλινού στρατού εξόντωσε τον τρομοκράτη επί τόπου», ανέφερε ο στρατός, κάνοντας λόγο για επίθεση με αυτοκίνητο στην περιοχή των οικισμών Γκους Ετζιόν.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, γνωστοποίησε ότι μετέφερε δύο έφηβες σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ, ύστερα από την επίθεση.

«Οι διασώστες και τα ασθενοφόρα του MDA παρείχαν ιατρική βοήθεια και μετέφεραν στο Ιατρικό Κέντρο Σααρέ Ζεντέκ μια έφηβη 17 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στα άκρα, καθώς και μια νεαρή κοπέλα 15 ετών, που φέρει τραύματα μέτριας σοβαρότητας», ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.