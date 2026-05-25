Εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με τον σοβαρό τραυματισμό του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ από τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης (21/5), καθώς διευρύνεται η δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προστέθηκε η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μετά τη σύλληψή της για την υπόθεση τραυματισμού του παιδιού της, έδωσε στις αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία, η γυναίκα παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, όπου οδηγήθηκε σήμερα (25/5) και έλάβε προθεσμία να δικαστεί αύριο Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι.

Ο 27χρονος σύντροφός της οδηγήθηκε επίσης στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και έλαβε προθεσμία να δικαστεί μεθαύριο Τετάρτη. Παράλληλα, τόσο η 25χρονη όσο και ο 27χρονος σύντροφός της, πακιστανικής υπηκοότητας, φέρονται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Η εισαγγελία αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης, ώστε να ασκηθούν διώξεις και να παραπεμφθούν σε απολογία.

Το έργο των αρχών αναμένεται να ενισχύσει η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια και στον 27χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο τελευταίος είναι ο βιολογικός πατέρας τους.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Οι έρευνες της Αστυνομίας επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του συντρόφου της, στις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών ηλικίας από 6 μηνών έως 8 ετών και στα αίτια που οδήγησαν στα σοβαρά τραύματα του τρίχρονου κοριτσιού. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανέφερε ότι «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάσεις στον εγκέφαλο, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του».

Τα άλλα τρία παιδιά της 25χρονης, ηλικίας 8 ετών, 6 ετών και έξι μηνών, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό τη φροντίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Μετά τη σύλληψη της μητέρας τους, το προσωπικό του νοσοκομείου μερίμνησε για την ένδυσή τους, την ψυχολογική στήριξη και τη γενικότερη φροντίδα τους. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε: «Τρία μικρά παιδιά, μόλις 6 μηνών, 6 και 8 ετών, από το περιβάλλον της μικρούλας που διασωληνώθηκε χθες, βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας. Οι Παιδίατροι, οι Γενικοί Χειρουργοί, ο Ορθοπεδικός, οι Ακτινολόγοι, αλλά πάνω απ’ όλους οι Νοσηλευτές μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κινητοποιήθηκαν ακαριαία».

Ο ίδιος ευχαρίστησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα του νοσοκομείου, καθώς και το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και την Εισαγγελία Ανηλίκων για τη συνεργασία τους. «Σε στιγμές σαν κι αυτές, η υγεία ξεπερνά τα όρια της ιατρικής πράξης. Γίνεται προστασία, αξιοπρέπεια, συνεργασία, ανθρωπιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η 25χρονη, ο 27χρονος και τα τέσσερα παιδιά ζούσαν σε αποθήκη σε χωριό του Ακρωτηρίου, δίπλα σε θερμοκήπιο, που τους είχε παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν, ότι η μητέρα έλειπε συχνά τις πρωινές ώρες, αφήνοντας τα παιδιά μόνα, ενώ εργαζόταν σε ταβέρνα του Ακρωτηρίου.