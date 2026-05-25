Σχέδιο σταδιακής επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ φαίνεται πως εξετάζουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιαπωνικής εφημερίδας Nikkei.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές συζητούν ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα προβλέπει το πλήρες άνοιγμα των Στενών περίπου 30 ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή, την οποία επικαλείται η Nikkei, το Ιράν φέρεται διατεθειμένο να προχωρήσει στην απομάκρυνση των ναρκών από τη θαλάσσια περιοχή κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου ενός μήνα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα πλοία όλων των χωρών θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια, ενώ η Τεχεράνη θα σταματήσει να επιβάλλει τέλη διέλευσης.

Παράταση της εκεχειρίας και νέος γύρος συνομιλιών

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί στις αρχές Απριλίου αναμένεται να παραταθεί για ακόμη 60 ημέρες, προκειμένου να υπάρξει χρόνος για νέες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς πίεσης για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει επηρεάσει σοβαρά τη διεθνή ναυτιλία και την ενεργειακή αγορά.

Αργή επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας

Παρά τις δυσκολίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται περιορισμένη επανέναρξη της διέλευσης δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο τελευταίο 24ωρο πέρασαν από την περιοχή τρία δεξαμενόπλοια LNG με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, καθώς και ένα υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε ιρακινό αργό πετρέλαιο προς την Κίνα, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες ακινησίας.

Παράλληλα, και άλλα υπερδεξαμενόπλοια έχουν αναχωρήσει από τον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες εβδομάδες, χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια διαδρομή που έχει ορίσει το Ιράν για τη διέλευση των πλοίων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τρία VLCCs με συνολικά περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου κατευθύνθηκαν προς την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

Κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και LNG.

Ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση της ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των πλοίων.

Το κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία παραμένει ανοιχτό, ωστόσο η πιθανότητα επαναλειτουργίας των Στενών θεωρείται κρίσιμη για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.