Φως στις συζητήσεις που έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου, με επίκεντρο το μέλλον του ΝΑΤΟ, ρίχνει η αμερικανική έκδοση του Politico. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε είχαν έντονη συνομιλία σχετικά με τον ρόλο των Ευρωπαίων συμμάχων και τη στάση τους απέναντι στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Τραμπ δεν μπορούσε να ξεπεράσει την άρνηση των Ευρωπαίων να επιτρέψουν στις ΗΠΑ πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις για τον πόλεμο με το Ιράν. Αν και δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ή απειλές περιορισμού της αμερικανικής δέσμευσης προς το ΝΑΤΟ, επέμεινε στο θέμα, θεωρώντας ότι οι σύμμαχοι οφείλουν την ασφάλειά τους στην αμερικανική ισχύ.

«Η άρνηση συμμάχων όπως η Ισπανία και η Γαλλία να επιτρέψουν στα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο τους χτύπησε στην καρδιά του παράπονου του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ», σημειώνει το Politico. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι είναι αχάριστοι «τζαμπατζήδες» που βασίζονται στην αμερικανική προστασία χωρίς να προσφέρουν ανταλλάγματα.

«Δεν τους ζητάμε να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές. Όταν χρειαζόμαστε να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τις στρατιωτικές τους βάσεις, η απάντησή τους είναι όχι; Τότε γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ;» διερωτήθηκε στο Fox News ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στόχος η διατήρηση της συνοχής και η στήριξη της Ουκρανίας

Από την πλευρά του, ο Ρούτε, σύμφωνα με το Politico, προσπάθησε να απορροφήσει την οργή του Αμερικανού προέδρου, επιδιώκοντας να διαφυλάξει τη συνοχή της Συμμαχίας και να εξασφαλίσει τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

«Οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μετά τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση «ειλικρινή». Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «απογοητεύτηκε» από την απουσία στρατιωτικής βοήθειας εκ μέρους ορισμένων Ευρωπαίων εταίρων.

Η Ευρώπη έχει δείξει κάποιες κινήσεις στήριξης. Η Γαλλία επέτρεψε τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών, χωρίς όμως να δώσει άδεια για απογειώσεις επιθετικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αμερικανικά πλοία έχουν ελλιμενιστεί σε Ελλάδα και Ισπανία, ενώ αεροσκάφη των ΗΠΑ επιχειρούν από βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Ένα από τα βασικά προβλήματα, σύμφωνα με το Politico, είναι η έλλειψη σαφούς καθοδήγησης από την Ουάσιγκτον σχετικά με το τι ακριβώς ζητείται από τους συμμάχους. Ο Ρούτε παραδέχθηκε ότι «κάποιοι σύμμαχοι ήταν λίγο αργοί», εξηγώντας πως αιφνιδιάστηκαν από τις εξελίξεις στο Ιράν.

Κατά την άποψή του, η διατήρηση της ικανότητας του ΝΑΤΟ να βοηθά την Ουκρανία εξαρτάται από την ικανότητά του να κατευνάζει τον συχνά απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο. «Η εστίαση είναι στο τι είναι καλύτερο για την Ουκρανία», σχολίασε διπλωμάτης στο Politico, προσθέτοντας πως, αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν τη Συμμαχία, τότε «η δημόσια κολακεία προς τον Τραμπ είναι ένα μικρό τίμημα».

🚨JUST NOW: NATO SecGen Mark Rutte ADMITS that President Trump is right: "It is TRUE that not all European nations lived up to those commitments. I totally understand he is disappointed about it!"

Η στάση των Ευρωπαίων και οι νέες ισορροπίες

Ο Ρούτε υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, μειώνοντας το δυσανάλογο βάρος που φέρουν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να εξετάζουν πιο αυτόνομη πορεία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι οι σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ «διανύουν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο» και τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει στρατιωτικές δυνάμεις «που να μην μας αφήνουν εξαρτημένους από τους Αμερικανούς συμμάχους μας».

Παρά τις δηλώσεις αυτές, η Ευρώπη δεν μπορεί να μειώσει άμεσα την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ. «Το ΝΑΤΟ σημαίνει ‘Needs Americans to Operate’ (Χρειάζεται τους Αμερικανούς για να λειτουργήσει)», σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας πως «ο Τραμπ δεν έχει άδικο να είναι απογοητευμένος».

Οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να μην έχουν σαφή εικόνα για το τι ζητούν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ρούτε ότι οι σύμμαχοι κινητοποιούνται για βοήθεια. Μέχρι στιγμής, η Ουάσιγκτον δεν έχει ζητήσει συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή περιπολίες στα Στενά του Ορμούζ.