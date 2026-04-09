Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από την απροθυμία των συμμάχων στο ΝΑΤΟ να συνδράμουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και απογοητευμένος από την αποτυχία των σχεδίων του για την αγορά της Γροιλανδίας, φέρεται να εξέτασε με τους συμβούλους του το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Την πληροφορία μετέδωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για μείωση του αριθμού των Αμερικανών στρατιωτών στην ήπειρο. Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, υπογράμμισε πως οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.

Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε σχετική συζήτηση δείχνει τη σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων της Ουάσινγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, υποδηλώνεται ότι η πρόσφατη επίσκεψη του γγ της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο δεν συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πιο τεταμένο από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949.

Σήμερα, στην Ευρώπη σταθμεύουν περισσότεροι από 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες, εκ των οποίων πάνω από 30.000 βρίσκονται στη Γερμανία. Χιλιάδες ακόμη υπηρετούν στην Ιταλία, τη Βρετανία και την Ισπανία. Το ΝΑΤΟ δεν προχώρησε άμεσα σε σχολιασμό της πληροφορίας.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα επηρεαστούν ή πόσοι στρατιώτες ενδέχεται να αποσυρθούν, εφόσον ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει το σχέδιο.

Συμμαχία σε κρίση

Η σχέση του Τραμπ με το ΝΑΤΟ υπήρξε ανέκαθεν ασταθής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορούσε επανειλημμένα τους Ευρωπαίους ότι δεν δαπανούν επαρκή κονδύλια για την άμυνα. Οι τελευταίοι τρεις μήνες ωστόσο υπήρξαν ιδιαίτερα ταραχώδεις.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ προκάλεσε διατλαντική ένταση, όταν επανέλαβε την πρόθεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, που αποτελεί έδαφος της Δανίας – χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του επειδή οι σύμμαχοι δεν προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Διπλωματικές πηγές του ΝΑΤΟ αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκαθάρισαν αν περίμεναν να ξεκινήσει αποστολή στο Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τον πόλεμο, ούτε τι είδους συνεισφορά θα απαιτούσαν από κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εξετάζουν το ενδεχόμενο αναδιάταξης στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες των οποίων οι ηγέτες επέκριναν τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, σε άλλες χώρες που εμφανίστηκαν πιο υποστηρικτικές.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει συζητήσει κυρίως την πιθανότητα επιστροφής των στρατιωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί για μετακίνησή τους σε άλλες ξένες βάσεις.