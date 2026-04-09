Ο πρόεδρος των ΗΠA Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ενώ αμερικανική διπλωματική αποστολή, υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες. Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την προοπτική συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η στάση της ιρανικής πλευράς διαφοροποιείται αισθητά στις κατ’ ιδίαν επαφές σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση σε σχέση με όσα λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν», προσθέτοντας πως «έχουν ηττηθεί» και «δεν έχουν στρατό».

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, «θα είναι πολύ επώδυνο».

Εύθραυστη εκεχειρία και ισραηλινές επιχειρήσεις

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμφανίζει ήδη σημάδια πίεσης. Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου δρα η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να περιορίσει τις επιχειρήσεις ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη συνομιλία, δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «μειώνουν την ένταση» των επιχειρήσεων. «Μίλησα με τον Μπίμπι και θα ρίξει τους τόνους. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήπιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Παρεμβάσεις και διπλωματικές κινήσεις

Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος από την Ουγγαρία δήλωσε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να «συγκρατήσει λίγο» τη στάση του στις επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι, παρά το παράθυρο διπλωματικής λύσης που φαίνεται να ανοίγει, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Οι ισορροπίες εξαρτώνται τόσο από τις διαπραγματεύσεις όσο και από τις εξελίξεις στο πεδίο, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο των πρωτοβουλιών.