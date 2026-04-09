- Ο Τραμπ επιτίθεται ξανά στο ΝΑΤΟ: «Απών όταν το χρειαστήκαμε, θα λείπει αν το ξαναχρειαστούμε» – Αν παραβιαστεί η εκεχειρία, οι μάχες θα ξαναρχίσουν – Ο στρατός μας μένει στην περιοχή
- Η Χεζμπολά λέει ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, ανταποδίδοντας την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από πλευράς του
- Εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει εάν θέλει να καταρρεύσει η εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου, λέει ο αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς
- Ο Λίβανος κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους μετά το κύμα ισραηλινών επιθέσεων που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 1.165 μέσα σε μία μόλις ημέρα, την Τετάρτη.
- Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Nawaf Salam, δήλωσε ότι κινητοποιεί «όλους τους πολιτικούς και διπλωματικούς πόρους του Λιβάνου για να σταματήσει τη μηχανή θανάτου του Ισραήλ».
- Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Την ίδια θέση εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ , Τζέι Ντι Βανς ο οποίος υπογράμμισε: «Ποτέ δεν δώσαμε αυτή την υπόσχεση».
- ΟΗΕ: Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο απειλούν την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Γκουτέρες
- WSJ: Η Ελλάδα στις χώρες του ΝΑΤΟ που θα ανταμείψει ο Τραμπ – Ποιες θα υποστούν κυρώσεις
