Οι ΗΠΑ και το Ιράν ετοιμάζονται για τον πρώτο γύρο απευθείας συνομιλιών, με το Πακιστάν να αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που μετέφερε η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ, οι συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο (11.04.2026) στο Ισλαμαμπάντ, αν και η ακριβής τοποθεσία και ώρα παραμένουν ασαφείς.

Η ατμόσφαιρα μυστηρίου εντείνεται μετά την αιφνιδιαστική διαγραφή ανάρτησης του πρέσβη του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, στην οποία ανέφερε ότι ιρανική αντιπροσωπεία θα έφθανε στο Ισλαμαμπάντ το βράδυ της 9ης Απριλίου για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο. Η απόσυρση της ανάρτησης χωρίς εξήγηση ενίσχυσε τις εικασίες για το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση.

Στην αμερικανική αποστολή θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Από την πλευρά της Τεχεράνης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα ονόματα των αξιωματούχων που θα λάβουν μέρος, αν και εκτιμάται ότι μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παρά τις επίσημες αναφορές για έναρξη των συνομιλιών το Σάββατο, αντικρουόμενες πληροφορίες περιβάλλουν το πρόγραμμα, προσδίδοντας επιπλέον μυστικότητα στη διαδικασία.

Ο Λίβανος εκτός της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στους όρους της διπλής εβδομαδιαίας κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, με τους δύο ηγέτες να δεσμεύονται να συνεχίσουν τη συζήτηση για το ζήτημα του Λιβάνου.

Επίσης, η Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, υπό τον αντιπρόεδρο Βανς, θα αναχωρήσει άμεσα για το Πακιστάν. Επεσήμανε επίσης ότι ο Βανς είχε από την αρχή «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν ενώ έχουν προηγηθεί και συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Το Πακιστάν στο επίκεντρο τον διαπραγματεύσεων

Το Πακιστάν αναδεικνύεται σε κρίσιμο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές, έχοντας συμβάλει στη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και τώρα φιλοξενώντας τις νέες επαφές στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, πρόκειται για εντυπωσιακή αναβάθμιση του ρόλου μιας χώρας που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στο περιθώριο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματικοί κύκλοι αποδίδουν τη νέα επιρροή του Πακιστάν στη δυνατότητά του να διατηρεί λειτουργικές σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Η χώρα μοιράζεται σύνορα και ιστορικούς δεσμούς με το Ιράν, ενώ παράλληλα διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, ενισχυμένο από τη στενή σχέση του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι το Πακιστάν «γνωρίζει το Ιράν καλύτερα από τον καθένα».

Αυτή η διπλή πρόσβαση επέτρεψε στο Πακιστάν να λειτουργήσει ως «μεσολαβητής-κλειδί». Ο αναλυτής Μάικλ Κούγκελμαν χαρακτήρισε την εξέλιξη «μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές επιτυχίες του Πακιστάν εδώ και χρόνια». Πακιστανικές πηγές επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία του Ισλαμαμπάντ με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απ’ ό,τι θα έκανε με άλλους μεσολαβητές.

Αναρτήσεις και παρασκήνιο πριν τις συνομιλίες

Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται εκ νέου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν «εντός και γύρω από το Ιράν» έως ότου, όπως είπε, «τηρηθεί πλήρως» η συμφωνία. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε, «θα αρχίσουν οι πυροβολισμοί».

Η δήλωση του Τραμπ συνέπεσε με την αιφνίδια διαγραφή της ανάρτησης του Ιρανού πρέσβη στο Πακιστάν, που ανέφερε πως «ιρανική αντιπροσωπεία φτάνει απόψε στην Ισλαμαμπάντ για σημαντικές συνομιλίες επί των 10 σημείων που πρότεινε το Ιράν». Το μήνυμα δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα X, ενώ αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας δήλωσε στο AFP ότι το ποστ αναρτήθηκε «πρόωρα», χωρίς να διευκρινίσει αν η άφιξη της αντιπροσωπείας παραμένει προγραμματισμένη.

Τέλος, εν όψει των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν, το Πακιστάν ανακοίνωσε αργία δύο ημερών (8 και 9 Απριλίου 2026) στην περιφέρεια του Ισλαμαμπάντ. Η απόφαση, που ελήφθη για λόγους ασφαλείας, εντάσσεται στα έκτακτα μέτρα προετοιμασίας της πόλης για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου.