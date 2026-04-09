Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να περιορίσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Όπως αναφέρει το NBC επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Παρότι τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και το Ισραήλ έχουν δηλώσει ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία, το Τελ Αβίβ φέρεται να συμφώνησε «να είναι ένας χρήσιμος εταίρος», όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και οι αντιδράσεις

Η συνομιλία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε μετά τη δημόσια δέσμευση του Νετανιάχου την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει τις ισχυρές επιθέσεις κατά του Λιβάνου. Ο αξιωματούχος που επικαλείται το NBC σημείωσε ότι η στάση αυτή προκάλεσε ανησυχία για την πορεία των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα απαντήσουν στις επιθέσεις και ενδέχεται να τερματίσουν την εκεχειρία, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας έντασης στην περιοχή.

Τέλος, εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.