Ένοπλη επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά έπληξε επιβατικό συρμό του περιφερειακού σιδηροδρόμου στην επαρχία Μπαλουτσιστάν του Πακιστάν, προκαλώντας δεκάδες θύματα. Την ευθύνη για τη βομβιστική ενέργεια ανέλαβε οργάνωση αυτονομιστών, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή.

Οι αρχές δίνουν αντικρουόμενα στοιχεία για τον απολογισμό των θυμάτων. Εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Κουέτα, πρωτεύουσα της επαρχίας, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 τραυματίστηκαν.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι οι αρχές κατέγραφαν τουλάχιστον 24 νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες, ενώ η πακιστανική εφημερίδα Dawn είχε νωρίτερα αναφέρει 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και συνοριοφρουροί, σύμφωνα με τις αρχές.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε οργάνωση που ανήκει στον Στρατό Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), ο οποίος μάχεται εναντίον του κράτους με στόχο την ανεξαρτησία της επαρχίας. Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ καταδίκασε απερίφραστα την «άνανδρη» επίθεση και εξέφρασε τα «συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω X.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής κυβέρνησης, στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κουέτα κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος αριθμός τραυματιών.

Αυξανόμενη ένταση στο Μπαλουτσιστάν

Η κατάσταση ασφαλείας στο Πακιστάν, και ειδικά στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, έχει επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οργανώσεις βελούχων αυτονομιστών έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον κρατικών στόχων και υποδομών.

Η Μπαλουτσιστάν παραμένει η φτωχότερη επαρχία της χώρας, με περίπου το 70% του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, παρά τον πλούσιο σε υδρογονάνθρακες υπόγειο πλούτο της. Οι αυτονομιστές καταγγέλλουν ότι η περιοχή «λεηλατείται» από τον κρατικό μηχανισμό, ενώ η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων γίνεται κυρίως από κινεζικές εταιρείες.

Τον Μάρτιο του 2025, η επαρχία είχε γίνει θέατρο θεαματικής ομηρίας δεκάδων πολιτών που ταξίδευαν με τρένο, περιστατικό που έληξε έπειτα από ένοπλη επιχείρηση με δεκάδες νεκρούς.

Ο BLA, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις αρχές του Πακιστάν και των Ηνωμένων Πολιτειών, στοχεύει συχνά έργα υποδομής κινεζικής χρηματοδότησης, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Οικονομικής Συνεργασίας Κίνας–Πακιστάν.