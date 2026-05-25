Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας ξεκινά η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από τις 25 έως τις 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές των επιδομάτων της ΔΥΠΑ, που αφορούν επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σταδιακά, με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα , δηλαδή τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέσω ΑΤΜ.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Στις 29 Μαΐου θα δοθούν επίσης 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021. Παράλληλα, από 25 έως 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές, ενώ την ίδια ημέρα προβλέπεται και η καταβολή 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Πληρωμές ΔΥΠΑ: Επιδόματα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 15.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. Επιπλέον, 12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, 18.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, ενώ 400.000 ευρώ θα δοθούν σε 60 φορείς για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα Μαΐου 2026

Όπως ανακοινώθηκε, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Επειδή η 31η Μαΐου 2026 είναι Κυριακή, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, ταυτόχρονα με το δεύτερο κύμα πληρωμών των συντάξεων του ΕΦΚΑ.

Λίστα επιδομάτων ΟΠΕΚΑ Μαΐου 2026

Η προγραμματισμένη πληρωμή αφορά το σύνολο των κοινωνικών και προνοιακών παροχών του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται: