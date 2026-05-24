Τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το πάγιο ελληνικό αίτημα για την επιστροφή και επανένωσή τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO, στο Παρίσι. Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο της Ακρόπολης, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι παρουσίασαν αναλυτικά τις ελληνικές θέσεις για την προώθηση της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στη χώρα προέλευσής τους.

Η ελληνική πλευρά τεκμηρίωσε το δίκαιο του αιτήματος για την αποκατάσταση των Γλυπτών στον φυσικό τους χώρο, στην Ακρόπολη. Παράλληλα, εκπρόσωποι της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO ενημέρωσαν διεξοδικά τις εθνικές αντιπροσωπείες για τη σημασία του ζητήματος.

Ενδεικτικό της απήχησης της ελληνικής επιχειρηματολογίας ήταν το γεγονός ότι 20 κράτη-μέλη της Επιτροπής προχώρησαν σε θετικές παρεμβάσεις, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους στο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Διεθνής στήριξη και παρεμβάσεις

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι πολλών χωρών υπογράμμισαν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει σύντομα ουσιαστική πρόοδος στο θέμα. Ενθάρρυναν την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσουν τον διάλογο, με στόχο τα Γλυπτά να επιστρέψουν και να επανενωθούν με τον φυσικό τους χώρο, εκεί όπου ανήκουν.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, παρέμεινε στις γνωστές του θέσεις, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να αλλάξει το σχετικό εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία παρενέβη στη συζήτηση «αδειάζοντας» τη βρετανική πλευρά, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό φιρμάνι που να νομιμοποιεί την κατοχή των Γλυπτών.