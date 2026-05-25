Ο Ολυμπιακός λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Την ίδια ώρα, στον Πειραιά επικρατεί ήδη πανζουρλισμός, με χιλιάδες φίλους των «ερυθρόλευκων» να έχουν κατακλύσει τους δρόμους και να περιμένουν την αποστολή στην πλατεία Κοραή για τη μεγάλη φιέστα της κατάκτησης.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των πανηγυρισμών στο Telekom Center Athens και στο The Ilisian, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο γνώρισαν την αποθέωση κατά την επιβίβασή τους στα πούλμαν με προορισμό τον Πειραιά, με τον κόσμο να φωνάζει συνθήματα και να πανηγυρίζει έξαλλα για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο