Περισσότεροι από 900 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν ενδεχομένως μολυνθεί από τον ιό Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Καθώς οι προσπάθειες επιτήρησης ενισχύονται στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα μέχρι σήμερα, από τα οποία 101 έχουν επιβεβαιωθεί» με εργαστηριακές εξετάσεις, ανέφερε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, χωρίς να δώσει στοιχεία για τον αριθμό των θανάτων.

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας.

Η ΛΔ Κονγκό είχε κηρύξει στις 15 Μαΐου την επιδημία Έμπολα, η οποία αποδίδεται στο σπανιότερο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού — ένα στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια ούτε θεραπείες και παρουσιάζει δείκτη θνητότητας που φθάνει έως και το 50%.

Αντιδρώντας στην εξάπλωση, ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ο ιός Έμπολα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 15.000 ανθρώπων στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον συνολικό δείκτη θνητότητας να κυμαίνεται μεταξύ 25% και 90%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ.