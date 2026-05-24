Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι εφικτό να συναφθεί συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσα σε «72 ώρες», την ώρα που Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μια γωνιά του τραπεζιού», δήλωσε ο Ρούμπιο μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχί.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα από το Ιράν. Όπως σημείωσε, «μετά το οποίο θα αρχίσουμε, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα».

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα, ο Ρούμπιο έκανε λόγο για προθεσμία «60 ημερών» και πρόσθεσε πως «επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση».