Χαοτικές σκηνές σημειώθηκαν στην παραλία του Μπόρνμουθ κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου (Bank Holiday), εν μέσω του επίσημου καύσωνα που πλήττει τη Βρετανία. Νεαροί εθεάθησαν να εισπνέουν το λεγόμενο «hippy crack» (υποξείδιο του αζώτου ή αέριο γέλιου) από μπαλόνια γύρω από την κεντρική προβλήτα, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους.

Παράλληλα, οι διασώστες επενέβησαν για να μεταφέρουν μια έφηβη που έχασε τις αισθήσεις της λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Οι τραυματιοφορείς δυσκολεύτηκαν να μετακινήσουν το φορείο μέσα από την πυκνή άμμο και το πλήθος των επισκεπτών.

Η ένταση συνεχίστηκε αργότερα το απόγευμα, όταν έξι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν νεαρό άνδρα στην ακτή. Ο συλληφθείς αντιστάθηκε έντονα κατά τη μεταφορά του προς τον παραλιακό πεζόδρομο, προτού οδηγηθεί σε αστυνομική κλούβα.

Συμπλοκές και χρήση ναρκωτικών στην παραλία

Στο ίδιο σημείο, οι αρχές χρειάστηκε να διαλύσουν συμπλοκή μεταξύ νεαρών γυναικών κοντά στον προσομοιωτή των «Red Arrows». Μία από τις εμπλεκόμενες φέρεται να επιτέθηκε στην άλλη πιάνοντάς την από τον λαιμό.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η μυρωδιά κάνναβης ήταν διάχυτη, ενώ δυνατή μουσική ακουγόταν από μεγάφωνα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στη δημοφιλή παραθαλάσσια πόλη του Ντόρσετ, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 26°C.

Καύσωνας με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας

Το κύμα ζέστης επισημοποιήθηκε καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 28°C σε πολλές περιοχές της χώρας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανακοίνωσε ότι τα κριτήρια του καύσωνα πληρώθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 30°C από νωρίς το μεσημέρι.

Ανάλογες τιμές καταγράφηκαν σε ακόμη επτά περιοχές, μεταξύ των οποίων το Όξφορντσιρ, το Σάφολκ, το Έσεξ και οι Κήποι του Κιου στο Λονδίνο. Εκπρόσωπος του Met Office δήλωσε: «Σπάνια βλέπουμε θερμοκρασίες πάνω από τους 35°C, ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επομένως, το να βλέπουμε τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35°C από τον Μάιο είναι αρκετά ιστορικό».

Οι ειδικοί προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μιας «τροπικής νύχτας», κατά την οποία η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 20°C, δυσκολεύοντας τον ύπνο των πολιτών. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η νότια Αγγλία και τα Μίντλαντς μπορεί να αγγίξουν τους 34°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ θερμότερης ημέρας Μαΐου και εορταστικού τριημέρου στη βρετανική ιστορία.

Μέτρα προστασίας για ζώα και αθλητές

Η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας κινητοποίησε τους υπεύθυνους ζωολογικών κήπων σε όλη τη χώρα. Στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου, τα ζώα που ζουν σε πιο ψυχρό κλίμα λαμβάνουν ειδικά παγωμένα blocks από αίμα, γαρίδες ή τσάι φρούτων, ώστε να παραμένουν ενυδατωμένα. Παρόμοια μέτρα εφαρμόστηκαν και στον Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ για τις αρκούδες των Άνδεων.

Ακόμη και η Λέσχη Κρίκετ του Μαρλίμποουν (MCC) προσαρμόστηκε στις συνθήκες, χαλαρώνοντας τον αυστηρό ενδυματολογικό της κώδικα στο Lord’s Pavilion και επιτρέποντας στους θεατές να παρακολουθήσουν χωρίς σακάκια.

Πορτοκαλί συναγερμός και κυκλοφοριακό χάος στο Ντόβερ

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποιήσεις για το Λονδίνο, τα Μίντλαντς και τη Νοτιοανατολική Αγγλία. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο καύσωνας ενδέχεται να προκαλέσει «αύξηση των θανάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων άνω των 65 ετών ή όσων έχουν υποκείμενα νοσήματα», επιβαρύνοντας το σύστημα υγείας.

Την ίδια στιγμή, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προς την Ευρώπη. Στο λιμάνι του Ντόβερ σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με οδηγούς να περιμένουν για ώρες.

Για την αποσυμφόρηση, οι γαλλικές αρχές ανέστειλαν προσωρινά τους επιπλέον ελέγχους του νέου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί τη λήψη βιομετρικών στοιχείων από πολίτες τρίτων χωρών. Η κυκλοφορία εξομαλύνθηκε σταδιακά το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026.