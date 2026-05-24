Με καταμετρημένο το 99,8% των ψηφοδελτίων η νέα σύνθεση της Κυπριακής Βουλής έχει κλειδώσει και σε αυτή εισέρχονται τέσσερα κόμματα με κοινοβουλευτική εμπειρία και δύο νεοσύστατα, ανάμεσά τους η Άμεση Δημοκρατία του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή και influencer Φειδία Παναγιώτου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη με 27,1%, εξασφαλίζοντας 17 έδρες και 100.817 ψήφους, παρά τη μικρή υποχώρηση κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη βουλευτική αναμέτρηση.

Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 23,9%, 15 έδρες και 88.611 ψήφους, καταγράφοντας άνοδο 1,4 ποσοστιαίων μονάδων, χωρίς ωστόσο να ανατρέπει τη σειρά κατάταξης. Η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων διαμορφώνεται στις περίπου 3,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην τρίτη θέση το ακροδεξιό ΕΛΑΜ καταγράφει ποσοστό 10,9%, εξασφαλίζοντας 8 έδρες και 40.509 ψήφους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενίσχυση μεταξύ των υφιστάμενων κομμάτων, με άνοδο 4 ποσοστιαίων μονάδων.

Το ΔΗΚΟ διατηρεί την τέταρτη θέση με 10%, 8 έδρες και 37.172 ψήφους, αλλά καταγράφει υποχώρηση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων.

Το νεοϊδρυθέν ΑΛΜΑ λαμβάνει 5,8% συγκεντρώνοντας 21.661 ψήφους και εκλέγει 4 έδρες.

Η Άμεση Δημοκρατία λαμβάνει 5,4% με 20.120 ψήφους και εκλέγει 4 έδρες.

Στην προηγούμενη Βουλή ο ΔΗΣΥ είχε 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ΔΗΚΟ 9 και το ΕΛΑΜ 4. Από 4 έδρες είχαν επίσης ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, ενώ 3 έδρες είχαν οι Οικολόγοι. Τα τρία τελευταία κόμματα δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν έδρα με βάση τη μέχρι τώρα καταμέτρηση.