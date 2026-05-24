Έκλεισαν οι κάλπες για τις Βουλευτικές Εκλογές στην Κύπρο, με τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των exit poll που διενήργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής εκλογικής διαδικασίας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διεκδικούν την πρωτιά, καθώς οι διαφορές των ποσοστών τους είναι τόσο μικρές, που βρίσκονται μέσα στο περιθώριο του στατιστικού λάθους. Στην τρίτη θέση και με ανεβασμένα ποσοστά σε σχέση με το 2021 είναι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν με ποσοστά από 3% έως και 10%.

Η γενική πρόβλεψη είναι ότι τουλάχιστον επτά κόμματα θα μπουν στη νέα Βουλή.

Σύμφωνα με το philenew.gr, τα αποτελέσματα των exit poll των κυπριακών καναλιών έχουν ως εξής:

ΡΙΚ

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25, 5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8-10%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: 5,5 – 7,5%

ΒΟΛΤ: 3-4%

ΕΔΕΚ: 3-4%

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2-3%

ΔΗΠΑ: 2-3%

ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ: 2-3%

ΑΛΛΟ: 6-8%

ANT1

ΔΗΣΥ: 23,8-26,8

ΑΚΕΛ: 22,1-25,1

ΕΛΑΜ: 10,5-12,5

ΔΗΚΟ: 8,4-10,4

Άμεση Δημοκρατία: 4,9-6,9

ΑΛΜΑ: 4,1-6,1

ΒΟΛΤ: 3,7-5,7

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 2,7-3,7

ΕΔΕΚ: 2,7-3,7

ΔΗΠΑ: 2,3-3,3

ΣΙΓΜΑ

ΔΗΣΥ: 26,5% – 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% – 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% – 95%

ΔΗΚΟ: 10.5% – 7,5%

Άμεση Δημοκρατία: 8% – 6%

ΑΛΜΑ: 7,5% – 5,5%

ΒΟΛΤ: 5% -3%

ΔΗΠΑ: 4%-2%

ΕΔΕΚ: 4%-2%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 4-2%

Κίνημα Οικολόγων: 3-1%

ALPHA

ΔΗΣΥ: 30,2 – 26,2%

ΑΚΕΛ: 27.7 – 23,7%

ΕΛΑΜ: 14.8 – 10.8%

ΔΗΚΟ: 9,5 – 6,5%

Άμεση Δημοκρατία: 7,4 – 4,4%

ΑΛΜΑ: 5,6, 2,6%

VOLT: 4,6 – 1,6%

ΕΔΕΚ: 4,5 – 1,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 4,3 – 1,3%

ΔΗΠΑ: 4,1 – 1,1%

Κίνημα Οικολόγων: 3,5 – 0,5%

OMEGA

ΔΗΣΥ: 23,5 – 26,5

ΑΚΕΛ: 21 – 24

ΕΛΑΜ: 9,5 – 12,5

ΔΗΚΟ: 8,5 – 10,5

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7, 5

ΑΛΜΑ: 4,5 – 6,5

ΕΔΕΚ: 2.5 – 4.5

Volt: 2,5 – 4,5

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 2,5 – 4,5

ΔΗΠΑ: 2 – 4

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,5 – 3,5

Λοιπά: 3 – 5