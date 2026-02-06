Ο Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει και ο ίδιος υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα του «Άμεση Δημοκρατία».

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» του Sigma, ο νεαρός ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε την πρόθεση του να κατέλθει στις εκλογές, στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας, αφήνοντας τα υπόλοιπα κόμματα «να αγχώνονται», όπως δήλωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τι θα συμβεί σε περίπτωση εκλογής του αφού ήδη κατέχει έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά από τα μέλη της «Άμεσης Δημοκρατίας». Ο ίδιος θα κινηθεί με βάση τη βούληση των υποστηρικτών του.

Στην περίπτωση της Κύπρου, ανέφερε ότι αν πάει καλά η «Άμεση Δημοκρατία» και καταφέρει να πάρει μεγάλο ποσοστό και μπει στη Βουλή, θα μπορεί να κάνει αλλαγές το κόμμα του και θα ήθελε να ήταν εδώ για να βοηθήσει.

Ξεκαθάρισε πως δεν εξαιρεί τον εαυτό του από τη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων του κόμματός τους, καθώς και ο ίδιος μέχρι στιγμής είναι εν δυνάμει υποψήφιος, κάτι που θα καθοριστεί μέσω των εσωκομματικών του εκλογών στις 5-7 Μαρτίου, όπου ο κόσμος θα επιλέξει αν θέλει να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές.

Στη συνέχεια ο Φειδίας ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του και στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης.