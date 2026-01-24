Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για να νοικιάσει ένα πολυτελές ακίνητο στη Λεμεσό, το οποίο δήλωσε ως πολιτικό του γραφείο, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και την ηθική της κίνησης.

Δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Φέρεται επίσης ότι έχει ορίσει την αδερφή του ως συνεργάτιδά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως απαγορεύει ρητά την εργοδότηση στενών συγγενών μέσω των κονδυλίων κοινοβουλευτικής βοήθειας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αδερφή του πληρώνεται από τον ίδιο, ωστόσο η πολιτική ουσία δεν εξαντλείται στο «ποιος πληρώνει», αλλά και στο ποιος διαχειρίζεται πραγματικά υποθέσεις που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι οι συνεργάτες του εκτελούν εργασίες και για το πολιτικό του κόμμα-πλατφόρμα στην Κύπρο, με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», ενώ πληρώνονται από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνεργάτες του του επιστρέφουν χρήματα, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι, λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές από την ΕΕ, τους πληρώνει προσωρινά ο ίδιος και στη συνέχεια του επιστρέφουν τα ποσά όταν λάβουν τα κονδύλια.

Ο ευρωβουλευτής, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε, αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο που αποσκοπεί στο να τον παρουσιάσουν ως ψεύτη και απατεώνα. Τονίζει ότι πρόκειται για παραπληροφόρηση και ότι δεν έχει προβεί σε καμία παράνομη ή ανήθικη ενέργεια.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και αναμένεται να αποτελέσει σημείο συζήτησης τόσο στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς θίγει θέματα χρηστής διαχείρισης κονδυλίων, διαφάνειας και δεοντολογίας για τους εκλεγμένους εκπροσώπους της ΕΕ.